Las tareas del hogar son algo tedioso a la par que aburrido. Para la mayoría, enfrentarse semanalmente a las jornadas de limpieza de la casa requiere de mucha energía y paciencia para no perder los nervios y dejarlo todo a medias. Además, hay rincones y muebles que requieren más atención que otros, aunque no hay que perder nunca de vista a los grandes olvidados que terminan pasando más desapercibidos. Todos esos huecos o elementos del hogar no tan accesibles o donde la vista no llega requieren mayor tiempo para su limpieza y organización, aunque sea en momentos más puntuales.

Una de las tareas más habituales es la de la limpieza del polvo. Las motas se acumulan en cualquier parte y a medida que pasan los días se hace más evidente su presencia, por lo que su limpieza es clave para devolver en parte la sensación de confortabilidad a la estancia. Uno de los grandes problemas es la alergia que puede provocar, bien por los ácaros que contiene o por otras cuestiones. Y es que al fin y al cabo es algo que nos acompaña de manera inevitable, ya que es una acumulación de restos, insectos, arena, restos de las mascotas, etc. Pese a que no es un problema con solución definitiva, sí que existen maneras de cortarlo más rápidamente. Lo más habitual es pasar por los muebles una bayeta de microfibra. Si además le añades vinagre blanco, podrás conseguir desinfectar a la vez. El polvo puede acumularse por una mala ventilación, así que abrir las ventanas mientras realizas las tareas de limpieza te ahorrará tiempo. También es evidente que, si pasas la bayeta o la mopa desde el suelo a las estanterías, al terminar el suelo volverá a estar lleno de motas, por lo que es más efectivo empezar por las zonas altas. Hay quien incluso opta por usar guantes de algodón o calcetines para pasar por las superficies, puesto que estos también atrapan las partículas. Además, si tienes mascotas, también puedes echar mano de un producto que quizás tengas por casa. Para los artículos de decoración que tienen tela -por ejemplo, las lámparas- puede resultar útil pasar un rodillo para limpiar los pelos de gatos y perros. Al igual que no deben quedar sin limpiar artículos decorativos y muebles, tampoco debes dejar sin limpiar las paredes, ya que acumular también mucho polvo. Este aparato lo puedes adquirir en cualquier establecimiento de Mercadona.