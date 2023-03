La primavera meteorológica comenzó el pasado 1 de marzo en el hemisferio norte y ya se nota que la duración de la luz solar avanza cada día y las noches van siendo cada vez más cortas. No será hasta el 20 de marzo a las 15:33 (hora canaria) cuando arranque la primera astronómica, según el Instituto Geográfico Nacional. Se espera que sea una primavera más cálida en todo el país que la anterior.

En todo caso, al margen de predicciones, el cambio de estación y la llegada del buen tiempo anima a muchas personas a hacer cambios de decoración en distintas estancias de su hogar, por muy pequeños que sean. Se inicia una nueva estación y hay que preparar la casa dejando atrás las gélidas temperaturas invernales para disfrutar de los días soleados.

Muchos clientes acuden a Ikea por lo económico de sus artículos, cuyos precios son aptos para todos los bolsillos. El gigante sueco de la decoración ya tiene a la venta novedades de las que te vas a enamorar y no solo por su bajo precio.

Tres proponemos tres productos que no te dejarán indiferente, no solo porque no tienes que rascarte demasiado el bolsillo, sino porque los puedes usar en distintos lugares de tu casa.

Espejo BLODLÖNN

El conjunto de cuatro espejos tiene un precio de 7,99 euros. ¡No te puedes resistir! Te sirve para renovar tanto el espejo del cuarto de baño como el del comedor. ¿Te parecen poco cuatro unidades de 30x30 centímetros cada una? Puedes añadir otros cuatro cuadrados más o los que desees.

Los espejos en las paredes son un sencillo e infalibre truco para conseguir aumentar la dimensión de un espacio pequeño.

Funda nórdica más dos fundas de almohada ÄNGSLILJA

La ropa de cama es otra de los elementos del hogar que se renueva cada temporada. La subida de temperaturas anima a vestir el colchón y las almohadas con tejidos más ligeros. En Ikea tienen el conjunto de funda nórdica más dos fundas de almohada ÄNGSLILJA al atractivo precio de 25 euros.

El conjunto está fabricado en “un increíblemente suave tejido de algodón puro prelavado que creará un ambiente apacible que te recordará a esas tranquilas mañanas de domingo”, aseguran desde Ikea.

Las medidas de este conjunto son de 240x220 centímetros la funda y de 50x60 centímetros cada una de las fundas de las almohadas.

Además tienes una variedad de seis colores para elegir: blanco, beige grisáceo, gris, rosa, rosa oscuro y verde beige.

Perchero de la serie PÅLYCKE

¿Te hace falta espacio en la cocina y no sabes cómo conseguirlo? Muy fácil. Ikea te propone el perchero de la serie PÅLYCKE. Por tan solo 2,99 euros, este utensilio es fácil de fijar a un estante (sin necesidad de hacer agujeros de ningún tipo) y te permite aprovechar el espacio al máximo.

En este perchero puedes colgar desde utensilios de cocina, como el cucharón o la espumadera, hasta los paños de cocina. Así tienes lo que necesitas a mano. ¿Qué te parece?

Las dimensiones son de 7 centímetros de alto por 12 centímetros de largo. Un objeto imprescindible para reorganizar su cocina esta primavera.