Con la Navidad a la vuelta de la esquina, aficionados a la famosa saga de Harry Potter están llevando la decoración festiva a un nivel completamente nuevo. En las redes sociales, el usuario de TikTok @andywaakk ha compartido un emocionante video revelando una deslumbrante decoración navideña inspirada en el mágico mundo de Hogwarts.

En el video, @andywaakk comparte su entusiasmo, diciendo: "Mi madre y yo somos unos frikis de Harry Potter y hemos comprado lo que puede ser la mejor decoración de Navidad. Estas velas que replican el comedor de Harry Potter que vienen con una varita y todo para encenderla".

La decoración se compone de ingeniosas velas alimentadas por pilas que, suspendidas del techo con hilos invisibles, dan la ilusión de flotar en el aire. Estas velas mágicas se encienden con una varita, emulando el encanto de las icónicas velas colgantes del comedor de Hogwarts. Gracias a bombillas LED, logran recrear la atmósfera mágica y encantadora que se ve en las películas.

El video se ha vuelto rápidamente viral, acumulando más de 1.7 millones de reproducciones. Los comentarios entusiastas no se hicieron esperar, con usuarios expresando su admiración: "¿Para Navidad? Yo lo dejo los 365 días", "No sé cómo hay gente a la que no le gusta Harry Potter", "Están bien chulas, ¿dónde lo compraste? Lo necesito", y "Necesito 300 de esas" son solo algunas de las reacciones más destacadas.

La demanda por esta fascinante decoración navideña ha llevado a los usuarios a preguntar ansiosos dónde pueden adquirirla, y muchos han expresado su deseo de incorporar esta magia en sus hogares durante todo el año. La iniciativa de @andywaakk ha desencadenado una ola de entusiasmo entre los fanáticos de Harry Potter que buscan hacer que esta Navidad sea verdaderamente mágica.