¿Tienes decenas de 'tote bags' y no sabes qué hacer con ellas? Así las puedes convertir en un 'tote cojín'

Seguro que en tu casa tienes una o varias bolsas de tela (tote bag es su nombre en inglés) que te han regalado, has personalizado tú misma o te has comprado porque te han gustado el diseño de este artículo, sostenible frente a las tradicionales bolsas de plástico. Sin darte cuenta las acumulas y no sabes qué hacer con ellas.

Si estás de vacaciones o no y quieres encontrar una manualidad que puedas hacer con tu tote bag te ofrecemos la alternativa que no te llevará apenas tiempo (solo cinco minutos) para convertir tu tote bag en un 'tote cojín', tal y como propone el conocido creador Jordi Cruz Pérez.

Pero antes de explicarte cómo convertir tu tote bag en un 'tote cojín', recordamos la historia de esta bolsa de tela.

Una tote bag cuelga de una silla / Canva

Historia de la tote bag: de Inglaterra al icono global

El origen de la tote bag se remonta a la Inglaterra del siglo XVII, recuerda grupobillingham.com. Inicialmente, constituía una herramienta habitual entre los carteros, que apreciaban su resistencia y amplitud, fabricada en tejidos como la lona. Pronto, las clases trabajadoras adoptaron este práctico accesorio, que ya entonces ofrecía ventajas frente a otros sistemas de transporte de objetos.

La popularización internacional de la tote bag llegó en la década de 1940, especialmente en Estados Unidos, donde se impuso como un recurso indispensable en los supermercados. Las bolsas de algodón o lona representaban una alternativa más sostenible y económica frente a las de plástico o papel.

Manualidades para hacer una tote bag personalizada. / Canva

Con el tiempo, la tote bag trascendió el ámbito comercial y, gracias a su practicidad y diseño, se transformó en un artículo de moda que utilizan tanto hombres como mujeres, rediseñado continuamente en materiales, colores y estilos que potencian la creatividad y la personalidad.

Características que distinguen a la tote bag

Varias razones explican el éxito indiscutible de la tote bag como producto de merchandising y regalo promocional, detalla grupobillingham.com:

Diseño sencillo y funcional: su estructura minimalista facilita la personalización y el transporte.

su estructura minimalista facilita la personalización y el transporte. Materiales ecológicos: fabricadas mayoritariamente en algodón o lona, suelen presentar colores neutros que refuerzan su carácter reutilizable.

fabricadas mayoritariamente en algodón o lona, suelen presentar colores neutros que refuerzan su carácter reutilizable. Gran capacidad: su amplitud permite llevar numerosos objetos, convirtiéndolas en compañeras ideales para compras, playa, trabajo o actividades diarias.

su amplitud permite llevar numerosos objetos, convirtiéndolas en compañeras ideales para compras, playa, trabajo o actividades diarias. Durabilidad: estos bolsos están concebidos para soportar peso y uso continuo, lo que prolonga su vida útil.

estos bolsos están concebidos para soportar peso y uso continuo, lo que prolonga su vida útil. Asas largas: permiten colgarlas cómodamente al hombro, distribuyendo el peso de manera equitativa.

permiten colgarlas cómodamente al hombro, distribuyendo el peso de manera equitativa. Versatilidad absoluta: pueden utilizarse como bolso, bolsa de tela personalizada, bolsa playera, bolsa de mano o mero complemento.

Woman agosto y la bolsa de playa XXL diseñada por María F. Rubíes promete ser la `It bag’ del verano. / Redacción

Todas estas características convierten a la tote bag en una opción especialmente valorada por empresas y pequeños negocios a la hora de reforzar su presencia en ferias, eventos o promociones.

Cómo transformar una tote bag en un cojín: reutilización creativa

Además de su uso habitual, las tote bags pueden evolucionar mediante la creatividad y convertirse en otros objetos prácticos para el hogar. El conocido creador Jordi Cruz Pérez (@jordicruzperez) propone, por ejemplo, convertir una tote bag en un cómodo cojín.

El proceso es sencillo y solo requiere algunos materiales básicos:

Recortar las asas y modificar los laterales para lograr una forma más rectangular y adecuada para el relleno. Añadir velcro en los bordes para cerrar la bolsa tras introducir el relleno. Introducir un cojín reciclado o uno nuevo, adaptando la tote bag a las medidas deseadas. Cerrar el velcro y, ¡listo! Se obtiene un cojín personalizado y único.

Este tipo de ideas contribuye a fomentar la economía circular y la reutilización de productos, en línea con las recomendaciones de entidades como la Fundación para la Economía Circular.

Tote bags, moda y conciencia ambiental

El creciente interés por las bolsas reutilizables responde también a un cambio de mentalidad mundial. Cada vez más instituciones y organizaciones recomiendan optar por productos sosteniblespara reducir el impacto ambiental. Utilizar tote bags tanto a título particular como empresarial, permite posicionarse a la vanguardia en este ámbito y proyectar una imagen de marca moderna y responsable.

Además, la capacidad de personalización convierte a las tote bags en un lienzo perfecto para la creatividad.