Casas modulares plegables que se instalan en horas: la solución práctica y sostenible que gana terreno en Canarias

Las casas modulares plegables representan una innovadora alternativa en el sector de la construcción. Estas viviendas se fabrican en talleres o fábricas con el objetivo de ser compactas para su transporte y fáciles de extender una vez llegan a su destino final. Este sistema combina la modularidad —es decir, la posibilidad de ensamblar varias secciones en el propio lugar de instalación— con la portabilidad, ya que las casas pueden plegarse y trasladarse con relativa facilidad.

La construcción de este tipo de vivienda se divide en tres etapas principales:

Fabricación: los componentes se producen en instalaciones especializadas, bien dentro de contenedores estándar o con paneles prefabricados resistentes y aislantes.

los componentes se producen en instalaciones especializadas, bien dentro de contenedores estándar o con paneles prefabricados resistentes y aislantes. Transporte: una vez ensamblados, los módulos se pliegan ocupando el mínimo espacio y pueden ser trasladados en camión o vehículo ligero.

una vez ensamblados, los módulos se pliegan ocupando el mínimo espacio y pueden ser trasladados en camión o vehículo ligero. Montaje: llegados al lugar de instalación, los módulos se despliegan y ensamblan, resultando en un espacio habitable con todas las instalaciones necesarias, incluyendo agua, electricidad y climatización.

Viviendas modulares de tipo contenedor para afectados por la erupción / Luis G. Morera/Efe

Ventajas y usos principales de las casas plegables

Portabilidad y flexibilidad

Gracias a su diseño, estas viviendas pueden instalarse y desmontarse en cuestión de horas, convirtiéndose en una opción ideal para situaciones de emergencia, oficinas temporales o para personas con un estilo de vida nómada.

Rapidez y comodidad

Su proceso industrializado de fabricación permite reducir los plazos de instalación y garantiza altos niveles de confort. A pesar de su diseño compacto, el interior es funcional y personalizable, adaptándose a las necesidades del usuario.

Modelo piloto de una casa modular en Las Eras, Arico. / ED / LP

Amplitud de aplicaciones

Pueden emplearse tanto como viviendas permanentes, residencias vacacionales, oficinas o incluso soluciones comerciales. Existen modelos con uno o varios dormitorios, ajustándose a cada caso particular.

El modelo Econtainer Canarias: innovación sostenible

En el contexto canario, la empresa Econtainer Canarias ha destacado al introducir contenedores modulares fabricados con acero galvanizado y paredes aislantes de lana de roca. Estas características aseguran una gran durabilidad y un excelente aislamiento térmico, clave para vivir o trabajar en condiciones de confort todo el año.

El concepto, diseñado para su instalación incluso en terrenos rústicos, apuesta por la vida en contacto con la naturaleza y la sostenibilidad ambiental, valores reforzados por el uso de materiales reciclables. Econtainer Canarias ofrece modelos personalizables, aportando una alternativa ecológica y práctica para quienes buscan una vivienda singular y eficiente.

Las casas modulares plegables ya son una opción real y eficiente en Canarias, donde la necesidad de soluciones portátiles, rápidas y sostenibles sigue creciendo. Modelos como los de Econtainer Canarias demuestran que es posible combinar comodidad, diseño y respeto al entorno.