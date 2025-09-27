Evita que las chinches invadan tu casa con estos cuatro productos que están arrasando

La plaga de chinches ya está presente en España. Tal y como detallan los expertos de la Universidad Europea, esta plaga ha aumentado su presencia en nuestro país en un 71 %, desde enero a septiembre.

Ya se han detectado casos en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Islas Baleares y Aragón. Una expansión, opinan los expertos, que se ha acelerado debido seguramente a las altas temperaturas y al turismo.

Aunque su mordedura no presenta más riesgos que el molesto picor que produce, así como posibles reacciones alérgicas, es deseable no toparse con estos insectos. Y mucho menos en nuestros hogares.

Por ello, no es de extrañar que uno de los productos más vendidos del momento para combatir esta plaga sea el de RepellShield, repelente de ácaros y chinches.

Cómo saber si tengo chinches en casa

Identificar la mordedura

Las chinches dejan heridas un poco más grandes (en comparación con un mosquito) en la piel, dado que se trata de una mordedura.

Provocan mucha picazón y suelen aparecer agrupadas, unas cerca de otras.

Buscar manchas marrones o rojizas en las sábanas

Hay que tener en cuenta que las chinches se esconden en pliegues, en rendijas del cabecero, en las sábanas… Por eso, a veces, son difíciles de ver.

Una forma de detectarlas es buscando manchas rojizas o marrones en las sábanas, ya que el excremento de las chinches es de este color debido a la sangre de la que se han alimentado.

Piel o huevos

También podríamos ver finas pieles casi translúcidas por los alrededores de la cama.

En cuanto a los huevos, son pequeños y de color amarillento. Si nos fijamos, podemos identificarlos en contraste con alguna superficie más oscura.

Si tenemos mascotas también es recomendable revisar su pelaje, sus camas y sus juguetes.

Repelente de chinches 100% orgánico

Este producto en spray está indicado para chinches de cama, ácaros y pulgas. Por lo que, para que funcione, deberemos rociarlo sobre el colchón, la almohada e, incluso, en los armarios u otros muebles del hogar.

Hay que recordar que este producto no mata, ni a las chinches ni a sus huevos, sino que tiene un efecto repelente. Es decir, ahuyenta a estos insectos.

Sus fabricantes recomiendan aplicar el producto regularmente (cada 2 o 3 días) para mantener el efecto repelente y, así, asegurar que estos desagradables insectos no vuelvan a infestar nuestra casa.

Por otro lado, una de las características que diferencia este spray de otros, es que es una alternativa natural.

Su fórmula es rica en aceite esencial de árbol del té y geraniol. Ingredientes reconocidos por sus propiedades repelentes naturales, y seguros de usar cerca de niños y mascotas.

Además, no deja manchas ni residuos tóxicos y su agradable aroma es una de las cualidades que más resaltan los usuarios que ya lo han probado.

Para acabar con ellas de una sola vez

En el caso de que ya exista una plaga de chinches, este pack especial Zum II Descarga total y Zum Chinches y Pulgas promete eliminar con una sola aplicación todos los insectos del hogar.

El nebulizador de descarga automáticamente y elimina todo tipo de insectos en lugares poco frecuentados y de difícil acceso. Como en trasteros, buhardillas, desvanes, falsos techos, garajes...

Con el insecticida, especialmente formulado contra chinches y pulgas, los elimina y evita, así, su proliferación de forma cómoda y limpia. Sin manchar. Éste está recomendado para aplicarlo sobre sobre sofás, alfombras, cojines..

Trampas para chinches

Y si lo que quieres es atraparlas sin necesidad de fumigar tu casa, este pack de 5 trampas adhesivas es una buena opción.

Tiene una pastilla atrayente que no contiene insecticidas ni otras sustancias químicas nocivas.

Es eficaz durante 4 semanas desde el momento de su exposición.

Funda de colchón anti chinches

Ideal para personas con niños pequeños, con mascotas, o que tengan alergias, esta funda actúa como una barrera contra las chinches.

Tiene, asimismo, un cierre de seguridad con abertura en velcro y una doble membrana de protección, lo que brinda una protección hermética de 360°.

Además de no contener sustancias nocivas, esta funda tiene una certificación OEKO-TEX 100, ya que es es capaz de mantener la cama libre de bacterias.

Está fabricada con una membrana técnica de poliuretano microporoso para uso sanitario.