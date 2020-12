Aurah Ruiz se ha sentido por fin con fuerzas para contar un amargo episodio de su vida que hasta ahora había mantenido oculto: el embarazo fallido que sufrió cuando estaba con Jesé, antes del nacimiento de su hijo Nyan.

En su canal de Mtmad, la grancanaria ha narrado este jueves que tuvo un embarazo extrauterino en el que el bebé, que no llegó a nacer, estaba en la trompa y no en el útero. Todo comenzó cuando vivía con Jesé en París, y un día le empezó a doler muchísimo la barriga y acabó "de cuclillas a los pies de la cama del hotel", llorando y retorciéndose de dolor.

Jesé la llevó al hospital, donde para sorpresa de Aurah le dijeron que estaba embarazada. "No lo deseaba en ese momento", confesó la grancanaria, que vivió momentos de confusión mezclada con dolor. Pero algo no iba bien: los test de embarazo daban positivo pero el bebé no aparecía.

Cinco días después, se confirmaba la mala noticia de que el bebé estaba en una trompa y "no iba a nacer". Aurah Ruiz, que tras su separación ha mantenido numerosos encontronazos con Jesé, llegando incluso al terreno judicial, tuvo buenas palabras en esta ocasión para su expareja, admitiendo que el embarazo "le hacía mucha ilusión" al futbolista, y que no obstante la apoyó al saber que ella no lo deseaba en aquel momento.