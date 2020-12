La Familia Real de Mónaco casi al completo ha reaparecido este martes en un acto muy especial. Alberto de Mónaco ha presidido la inauguración de un nuevo casino en el país mediterráneo. Un evento al que no han querido faltar las dos hermanas de Alberto ni muchos de sus sobrinos, como ha sido el caso de Andrea y Pierre Casiraghi. Entre los grandes ausentes estaban Beatrice Borromeo, esposa de Pierre Casiraghi, y su cuñada, Carlota Casiraghi. Mientras, los hijos de Estefanía sí han acudido a esta inauguración tan importante para Mónaco.

Ataviados con mascarillas de protección, los Grimaldi han cumplido con el acto protocolario y con las normas de seguridad establecidas por el gobierno de su país. Y es que el Príncipe Alberto fue uno de los primeros royals que dio positivo en la prueba de l Covid-19.

Pasada la enfermedad, Alberto y su mujer Charlene también han querido aprovechar la mañana para promocionar su apoyo al movimiento Strong Together de la mano de The Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa. Apoyando a aquellos que lo están pasando peor en esta crisis sanitaria y económica, Charlene ha querido compartir una fotografía con su marido en este acto tan especial en su perfil de Instagram