Ayax, la mitad del dúo granadino de rap Ayax y Prok, no está nada contento con que dos concursantes de Operación Triunfo hayan hecho una versión de una de sus canciones. Han sido Hugo y Eva quienes han hecho su versión, guitarra en mano, de la canción 'Reproches'. Y la hicieron a su manera, sin rapearla y dándole un punto tocalmente diferente.

Pero no se sintió halagado Ayax: "No me paséis más a los dos inútiles de OT ". En un mensaje en sus stories de Instagram, el rapero ha sido tajante a la hora de compartir su opinión sobre la versión de marras: "No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas. ¡Qué asco!"

Posteriormente, Ayax ha publicado un vídeo en la misma línea, también en Instagram, que después ha borrado, a pesar de lo cual no ha evitado que haya sido capturado y viralizado. "Hermanos, no me ralléis más con lo de OT. Si nos admiran y nos respetan y les gusta nuestra música, lo único que pueden hacer es no destrozarlas con esas pasteladas", dice en ese segundo vídeo.

Una reacción que no ha gustado nada a los fans del programa televisivo, lo cual ha dado pie a la enésima polémica en redes sociales en torno al talent show de TVE.