Jennifer Lawrence se estrena en Twitter pidiendo justicia para Breonna Taylor

Jennifer Lawrence se ha estrenado este jueves en Twitter con varios mensajes en los que ha pedido justicia para Breonna Taylor, una joven afroamericana de 26 años que murió a tiros de la Policía en marzo en su casa de Louisville (EE.UU.) después de que los agentes allanaran su vivienda sin tocar o llamar. "Como ciudadana de Louisville, y como ser humano, no puedo permanecer en silencio", ha asegurado la actriz, que nació en esa ciudad del estado de Kentucky (EE.UU.) en 1990.



"En los tres meses que van ya desde su asesinato, la familia de Breonna Taylor, la gente de Louisville, estadounidenses en todo el país y muchos en todo el mundo han clamado para que se haga justicia", ha añadido. "Y sin embargo, esas llamadas de justicia no han tenido respuesta. No se han hecho arrestos, los agentes responsables de su muerte continúan trabajando en la Policía de Louisville, y, de forma inquietante, la propia investigación de la Policía era lamentablemente imprecisa", ha dicho.





El nombre de Breonna Taylor se ha escuchado de manera constante en las manifestaciones de "Black Lives Matter" que desde hace semanas se han dado en Estados Unidos para protestar, unas movilizaciones que tomaron forma a partir de la muerte de George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis (EE.UU.).La cuenta de Lawrence en Twitter forma parte de una campaña de represent.us, una organización que buscaGanadora del Óscar a la mejor actriz por el filme 'El lado bueno de las cosas' (2012), Lawrence comenzó a deslumbrar al gran público con la exitosa saga de ' Los juegos del hambre '. Su trayectoria incluye otras cintas como 'Winter's Bone' (2010), 'La gran estafa americana' (2013) y 'Joy' (2015), tres filmes por los cuales logró sus otrasde Hollywood.En 2015 y 2016 fue ladel mundo, según la revista Forbes.Muy conocida también por sus, Lawrence presentó recientemente el thriller de espionaje 'Gorrión rojo' (2018) y 'X-Men: Fénix Oscura' (2019), la última entrega de las películas basadas en los cómics de ' X-Men '.De cara al futuro, Lawrence tiene pendiente de estreno una película ya rodada y sin título de la directora Lila Neugebauer, tiene previsto ponerse a las órdenes del realizador Paolo Sorrentino en el filme 'Mob Girl' y cuenta con dos proyectos en desarrollo con Adam McKay: 'Don't Look Up' y 'Bad Blood'.