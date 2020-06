Ana Obregón sopla las velas por Aless Lequio

Ana Obregón ha querido tener un emotivo detalle con su hijo el día en el que Aless hubiese cumplido 28 años. La tarta de chocolate preferida del joven, unas velas con la edad que cumpliría y un gesto hacia el cielo, en clara referencia a él. ¡Cuánta emoción en la imagen que la bióloga ha compartido en su cuenta de Instagram!



La actriz está completamente destrozada y no encuentra consuelo mes y medio después del fallecimiento de su hijo. Muy unida a Alessandro Lequio en estos difíciles momentos, Ana pasó el que hubiese sido el cumpleaños de Aless acompañada por su ex pareja, uno de sus grandes apoyos.



No sabemos si soplarían juntos las velas en honor a Aless, pero a buen seguro, y conociendo a Ana y a Lequio, recordaron a su hijo con múltiples recuerdos, una sonrisa y mucho, mucho amor.