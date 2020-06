Aurah sobre la enfermedad de su hijo: "Jesé y yo podríamos ser familia"

La vida de Aurah Ruiz está rodeada de polémica. La grancanaria continúa desvelando detalles de su pasado en su canal personal en la plataforma Mtmad de Mediaset, especialmente de todo lo relacionado con su hijo Nyan.



Tras el traumático parto que vivió, las informaciones no eran nada esperanzadoras puesto que los médicos pensaban que el recién nacido no saldría adelante. Sin embargo, después de dos meses de incubadora, el bebé superó aquella barrera con secuelas muy grandes.





Hoy, en exclusiva, @aurahruiz confiesa el verdadero motivo de la enfermedad de su hijo: "Los médicos llegaron a decir que Jesé y yo podríamos ser familia" https://t.co/VEB2atjyPB — mtmad (@mtmad) June 25, 2020

Las investigaciones empezaron a dar respuestas y: "Tanto él como yo tenemos el mismo gen mutado. El niño ha heredado ese gen pero su cuerpo no responde. Genéticamente, Jesé y yo no somos compatibles, los médicos nos llegaron a decir que si éramos familia"."No es solo mi gen, también es el de su padre. Esto quiere decir que somos genéticamente incompatibles. Incluso los médicos llegaron a decir que él y yo podríamos ser familia porque ese gen lo tienen entre las familias. Hay religiones en que los primos se casan y tienen un hijo y pasan estas cosas. Salen mutaciones genéticas o enfermedades genéticas", señala. Una revelación sorprendente que nunca antes había dichoy expareja del futbolista Jesé Rodríguez . Cuando pasó esto los médicos, a quien estoy muy agradecido, investigan y encuentran un tratamiento que al final resultó ser que le estaba haciendo mucho daño al niño. Hasta que al mes siguiente descubren que ese tratamiento no funciona en él", ha añadido a esta confesión.Después de probar un tratamiento sin éxito y ante la desesperación por encontrar una cura,en un avión medicalizado privado puesto por el futbolista para que el niño se sometiera a una prometedora operación. "Aquella fue la noche más terrible de mi vida. Le cambiaron todo el tratamiento (...) Me arrepentí de buscar una solución al problema porque se convirtió en otro problema. Nos habían dado una fecha próxima para la intervención y resultó que teníamos que esperar dos meses, fue terrible". La modelo reconoció que, una vez regresó al Materno Infantil de Las Palma de Gran Canaria, Nyan tardó dos meses en estabilizarse, por lo que finalmente decidieron buscar ayuda en La Paz de Madrid, donde empezó un nuevo tratamiento con un endocrino.Con estas declaraciones lapretende zanjar los comentarios que se han difamado acerca de la dudosa vida que llevaba durante su embarazo. Por otra parte, ha reconocido que empezó a narrar su historia en redes sociales por llamar la atención del padre de su hijo, Jesé Rodríguez.