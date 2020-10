Terelu Campos y Carmen Borrego son, además de hermanas, íntimas amigas. Se lo pasan bien juntas y además de en las citas familiares, es de lo mas habitual verlas disfrutando juntas de su tiempo libre en diversos restaurantes de la capital, puesto que forman parte de la misma pandilla.

Una vez desmentidos - por parte de las protagonistas - los rumores de mala relación entre Carmen Borrego y su sobrina Alejandra Rubio, las hijas de María Teresa Campos se han ido de cena. Acompañadas por José Carlos Bernal y otros amigos, las hermanas más mediáticas de televisión han aprovechado para ponerse al día compartiendo mesa y mantel en uno de sus restaurantes favoritos.

Con un look muy veraniego con vestido de colores estilo camisero y presumiendo de piernas, Terelu no se quitó la mascarilla en ningún momento. Por su parte, Carmen eligió un original conjunto de blusa y pantalón a juego con estampado en tonos morados y verdes. Diferentes estilos para dos hermanas que, además, son íntimas amigas y que no dudan en pasar juntas el máximo tiempo posible después de unos meses complicados por el Covid en los que apenas han podido disfrutar de su compañía.