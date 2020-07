El emotivo mensaje de Paz Padilla: "Estoy atravesando el desierto más duro de mi vida"

Hace tan solo una semana Paz Padilla se enfrentaba a uno de los peores días de su vida, su marido, Antonio Vidal, fallecía tras una larga enfermedad. Lo cierto es que no hemos vuelto a saber nada de la presentadora desde entonces, ya que se encuentra retirada del foco mediático y solo se ha comunicado con sus seguidores a través de Instagram con muestras de cariño.



En el día de hoy, Paz Padilla ha querido publicar una fotografía de ella en la que lo importante no es la imagen, sino el texto que establece como descripción. En él explica cómo se encuentra y lo duro que está siendo este camino para ella.





"Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida.y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio. Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa,. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino.", ha escrito rota de dolor la actriz.No tenemos duda alguna de que Paz Padilla va a encontrar la fuerza necesaria para salir adelante, solo requiere de tiempo que le ayude a entender lo que ha sucedido. La presentadora cuenta con el apoyo de toda su familia, compañeros de trabajo y gente anónima que no deja de escribir mensajes de apoyo, para pasar este gran bache en su vida.