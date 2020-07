La técnica Isa Pantoja para que un posible embarazo se convierta en noticia

sa Pantoja colgó ayer en su perfil de Instagram una fotografía que hacían saltar todas las alarmas. No por la imagen, sino por el texto que la hija de la tonadillera establecía, con una sugerencia muy directa a Asraf: "Tendrás que ayudarme el año que viene" dando a entender que en el 2021 va a haber cambios en su vida. Aunque no ha despejado la incógnita, le hemos preguntado a su cuñada, Irene Rosales, por si sabe a qué se refiere, pero ha preferido guardar silencio.



Ya sabemos el hermetismo que siempre ha caracterizado a la familia Pantoja cuando ha habido casos de máximo secreto, pero en esta ocasión entendemos que Irene Rosales no nos ha explicado a que se refiere la hermana de Kiko Rivera con esa expresión, porque realmente no lo sabe.



Aunque la relación entre los dos hermanos ha mejorado con el tiempo y ya cuelgan hasta Tik-Tok juntos en sus redes sociales, sabemos que Isa Pantoja privatiza estos aspectos de su vida y se los hace llegar a sus seres queridos cuándo y cómo quiere. Sea lo que sea, esperemos que la hija de Isabel Pantoja siga estando tan feliz como estos últimos meses, a pesar de la polémica que ha tenido estos días con su prima Anabel.





Ver esta publicación en Instagram SPOILING OURSELVES?? 1 año y medio a tu lado y casi 2 desde que te conocí?? el año que viene me tendrás que ayudar. Pd; solo tú lo entenderás?? @asraf_beno

Una publicación compartida de ISA? (@isapantojam) el

25 Jul, 2020 a las 5:50 PDT