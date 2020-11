El pasado mes de marzo Dani Rovira conmocionó las redes al anunciar que sufría un tipo de cáncer llamado Linfoma de Hodkin. El humorista y actor, protagonista de obras como ‘Ocho apellidos vascos’ o ‘Superlópez’, lleva cuatro meses luchando contra la enfermedad y no ha perdido un ápice de su característico sentido del humor.

El andaluz publicó este martes en sus redes sociales una imagen en la que se podía apreciar la mella que la lucha contra la enfermedad ha hecho en él, pero demostrando en todo momento su fortaleza de ánimo y sus ganas de sacar una sonrisa a quienes lo apoyan desde la distancia.

El lunes de la semana pasada el intérprete anunció que había finalizado sus sesiones de quimioterapia con un divertido mensaje, en una publicación en la que se le podía ver con una máscara de hipopótamo. “¡Se acabó la quimio! Ocho sesiones y cuatro meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de esta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas”, anunciaba Rovira a su particular manera.

En la misma publicación, sus seguidores pudieron conocer que el actor malagueño se sometería a 18 sesiones de radioterapia, una cada día. Los linfomas presentes durante su enfermedad habían desaparecido, pero los doctores decidieron utilizar este tratamiento “por cauterizar y precaución”.

El propio Rovira ya manifestó, en el momento de anunciar su enfermedad, su intención de ser él mismo “la fuente principal de información”, para no dar pie a especulaciones en los medios debido a su condición de personaje público, y hasta el momento los mensajes que ha mandado se han caracterizado por su positividad y agradecimiento a los profesionales sanitarios y quienes le apoyan desde casa.