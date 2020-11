View this post on Instagram

El Sábado pasado salí a correr por primera vez después de casi 5 meses. Sufrí y disfruté a partes iguales. ¿Veis lo que tardé en hacer 7 kms? Fue algo entre lo HEROICO y lo PATÉTICO. Empezar, no de cero, sino de -2 puede ser algo frustrante o por el contrario un reto y una motivación. Volverme a calzar mis zapas @jomasport ha sido un regalo. Gracias por dejarme ser imagen vuestra durante 2 años y por cuidarme tanto en esta pasión que nos une, el deporte. Destrozaré estas zapatillas y las muchas que estarán por venir. #solopordeporte #RitmoInfraCochinero #LaCalvaNoDaAerodinámica #VeteYaCancer #SiempreFuerte