Dani Rovira ha pasado los seis meses más difíciles de su vida. Cuando los médicos le diagnosticaron el pasado mes de marzo un Linfoma de Hodgkin, en pleno confinamiento por el coronavirus, no fue fácil para él, pero lo ha conseguido. El actor malagueño acaba de anunciar que está curado.

"Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy. Seis meses de subida a una de las montañas más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras”, ha expresado el actor en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

El intérprete de 'Ocho apellidos vascos' ha querido agradecer a su familia, amigos y personal sanitario, incluso a las personas desconocidas que le han animado, todo lo que han hecho por él en estos meses tan difíciles: "De una manera u otra, han aliviado y ayudado en mi subida a esta gran escarpada. El ser humano es, de raíz, maravilloso y he podido comprobarlo".

En su mensaje también le ha dedicado unas emotivas palabras a su pareja Clara Lago, la mujer que ha estado en todo momento apoyando al actor: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...".

Rovira tampoco no se ha olvidado de todos aquellos que, como él, se han enfrentado a esta dura enfermedad, tanto a los que lograron superarla, como a los que no. "Va por todos los que siguen subiendo cordilleras, y por todos los que, a pesar de darlo todo, no lo consiguieron. Estoy enamorado de la vida. No soy mejor que nadie, pero de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia. Y va por ti, querido amigo, héroe y profeta. Gracias por guiarme, Pablo. Tu mensaje y tu lucha sigue más presente que nunca", concluía Dani en homenaje a Pablo Ráez, el deportista y bloguero malagueño que falleció en 2017 a causa de la leucemia.