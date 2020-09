Iker Casillas y Sara Carbonero acompañan a sus hijos en el primer día de colegio

Después de cinco años residiendo en Oporto, Iker Casillas y Sara Carbonero ya están plenamente instalados en Madrid. Con muchos cambios en sus vidas y en este curso que acaba de comenzar, el exfutbolista y la periodista han acompañado a sus hijos Martín y Lucas en su primer día de colegio.

Demostrando que son unos papás de lo más implicados con la educación de sus pequeños, Sara e Iker quisieron estar junto a sus hijos Martín y Lucas en esta vuelta al cole tan atípica y es que en esta ocasión las medidas de seguridad contra la Covid-19 fueron las grandes protagonistas de la jornada.

Totalmente inmersos en las obras de remodelación de el nuevo piso que ha adquirido Iker en pleno centro de Madrid, la pareja sacó un hueco para acompañar a sus hijos y es que en esta nueva etapa - tras la retirada definitiva del portero - tanto la periodista como el abulense quieren disfrutar al máximo del crecimiento de sus pequeños. Tras poner en alquiler la casa que poseen en La Finca, la familia al completo disfrutará de una ubicación privilegiada al oeste de la capital, en un barrio residencial donde estarán más cerca de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y además rodeados de zonas verdes.

Con un look de lo más favorecedor, Sara eligió para la ocasión un maxi vestido en color beige anudado a la cintura que combinó a la perfección con unas esparteñas de cuña en tonos marrones. Iker, muy serio, prefirió no salir del coche y fue la orgullosa mamá quien acompañó a Lucas y a Martín a su nuevo colegio en este ilusionante primer día de curso. Tras la jornada de los pequeños, la periodista volvió al colegio para recogerlos esta vez con un look mucho más cómodo con vestido beige de punto abotonado en la parte delantera y zapatillas Converse.