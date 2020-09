Está claro que la mala relación que mantienen actualmente Patricia Steisy y Aurah Ruiz (30) no parece que vaya a solucionarse en un corto espacio de tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera acaba de acusar de 'bullying' a la segunda en un texto que ha compartido en sus Stories de Instagram.

"Una de las malas personas que me insulta por mi peso, por mis kilos y que me llama fea constantemente es Aurah Ruiz. Sí, esa que va de buena gente y es una chusma, esa que va de que pasa de mí pero todavía después de tanto tiempo sigue obsesionada conmigo, metiéndose conmigo en sus historias como una desesperada. Jajajajaja como a la gente le importa una mierda que vuelva con su ex ya no sabe qué hacer para que le suban los seguidores. Sé que me necesitas para tener fama y como me das mucha pena este mensaje es para ti", decía Steisy.

Pero ojto que no quedaba la cosa ahí: "Gracias por llamarme gorda, has quedado fatal porque todo el mundo sabe cómo eres de mala. Todos tus ex te temen por las cosas que les has hecho. Y normal. De una niña que te insulta por tu peso no puedes esperar nada bueno. Señora busca fortunas que no te quieren ni los piojos. Vete a tomar por culo", termina.

Y claro, nosotros hemos leído esto y bueno, la verdad es que poco podemos decir, solo que nos da pena el ejemplo que están dando ambas en redes sociales porque. les guste o no, son referentes para mucha gente y no deberían comportarse así la una con la otra. Porque los insultos no son aceptables de ningún lado, sea quien sea quien iniciase esta rivalidad que las ha llevado a comportarse así cuando ambas tienen muchísimos seguidores. Desde aquí les decimos que hagan un poco de autocrítica y que si tienen que tirarse los trastos a la cabeza lo hagan en privado.