Ana Rosa Quintana ha vuelto a abrir su programa hablando del caso de Rocío Carrasco, después de anotar este lunes un enorme 25,2% de audiencia con la resaca del documental en el que la hija de Rocío Jurado reconocía haber sido víctima de violencia machista por parte de Antonio David Flores.

La emisión del programa provocaba la reacción también de varios políticos, como Irene Montero. La ministra de igualdad accedía este lunes a intervenir en 'Sálvame' para tratar el asunto, algo que no ha gustado a Quintana: "Cuando parecía que lo habíamos visto todo... Ahora una ministra se convierte en tertuliana televisiva para saltarse el principio constitucional de presunción de inocencia. Un Ministerio dotado con 451 millones que no ha sacado ninguna ley pero que gobierna a golpe de tuit y tertulia", ha criticado la presentadora.

"Rocío Carrasco ha entrado en campaña", ha afirmado Ana Rosa, que se ha preguntado si "esto es una campaña electoral". "¿Nos estamos cargando la presunción de inocencia? Independientemente de que el relato de Rocío es de los más desgarradores que yo he visto nunca", ha reflexionado la presentadora sobre el caso de Rocíito y que la juez sobreseyó.

"Hay dos temas: que las ministras se pronuncien sobre un horror con el que no acabamos nunca. Y otro asunto es que no crean en la presunción de inocencia", ha dicho echando un capote a Antonio David Flores, justo después de que la cadena anunciara ayer que no seguiría contando con él en sus programas.