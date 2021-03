Claudia y Raúl ya no están juntos, o al menos no de la forma en que los conocimos. Primero entró ella a la sala con Sandra Barneda, y fue entonces cuando soltó la bomba: una semana después de que terminasen las grabaciones de La isla de las tentaciones 3, ella lo dejó y al poco se fue a vivir con Tony, su tentación, con el que duró en Canarias tan solo siete días: “fui con dudas de Raúl, y al final me estampé. Tony me hizo ver lo que era tener una relación más sana”. Mientras que en la decisión de seguir con Raúl tenía dudas, y por ello continuó con él, al salir “me sentía desconectada de él emocionalmente. Al final él me dejó a pesar de que le decía que quería intentarlo. Rompió porque sabía que yo no iba a dar el paso”.

Claudia justificó esta ruptura en la necesidad de salir, conocer mundo y gente y poder saber lo que es tener una relación sana: “llegó un momento en el que Raúl y yo decidimos quedar como amigos. Nos liamos, y ahora hemos encontrado un equilibrio. Nos vemos todas las semanas, pero no estamos juntos. Somos exnovios, nos sentimos como en casa, y decidimos llevarnos llevar”. Sandra, para incidir en el estado de la pareja, invitó al joven a bajar.

El reencuentro comenzó bien, con dos besos: “ha sido un poco como una telenovela turca. Ha sido todo muy rápido”. Él la sigue queriendo, y ojalá que hubiera llegado al programa a su lado, algo que hizo llorar a Claudia: “yo también lo quiero mucho y me hubiera encantado venir así también”. Ahora bien, Raúl tiene claro que cuando ella decida tomar su camino, la dejará marchar, porque le sigue queriendo: “si la limito, sé que no le voy a hacer feliz. Ella busca otras cosas que yo no le puedo dar. Soy el mismo tonto y simplón de hace cinco meses. Y yo no quiero soportar más dudas”.