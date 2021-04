Alejandro Sanz se oculta en Asturias

"Me he venido a este paisaje. Me deja sin habla. Espectacular. Muchas gracias Asturias. Gracias por ponerte tan bella para dejarnos grabarte. Os quiero mucho. Puxa Asturias”. Cuando Alejandro Sanz escribió esto en sus redes sociales tras grabar en Asturias su videoclip “El trato” no era un cumplido sin más. El cantante quedó prendado del occidente astur y ahora ha regresado a la zona. Aunque sólo sea por cuestión de salud para someterse a una operación en la clínica Fernández Vega.

'El trato' se rodó en Cabo Blanco, en El Franco. Sanz colgó este martes en sus redes sociales dos fotografías en la playa de Frejulfe, en Navia. Las imágenes fueron tomadas por su novia, la artista plástica Rachel Valdés.

Como se puede ver en la fotografía que el cantante subió a sus redes sociales aparece Alejandro Sanz completamente tapado, con una gorra, unas gafas de la marca asturiana Joluvi que le tapan prácticamente todo el rostro y con el cuello de la cazadora subido. Se supone que para evitar los inconvenientes de la operación. En su mano se puede leer parte de uno de sus tatuajes, que reza “Camino con mi verdad”. En las gafas se ve reflejada a la pareja del intérprete tomando la fotografía con su teléfono móvil y buena parte de la playa de Frejulfe. En otra de las imágenes compartidas por el artista ayer por la tarde, Alejandro Sanz posa en la playa, ante el pinar.

Rachel Valdés también compartió numerosas imágenes, incluso algún vídeo en sus redes sociales. En su cuenta se puede ver que la pareja también pasó por Oviedo. “Hola desde el prerrománico”, escribió sobre una de las fotos en la que aparece ella ante San Miguel de Lillo, en el Naranco. En otra de estas fotografías, subidas a las redes a última hora de la mañana de ayer, Alejandro Sanz aparece a lo lejos posando a las puertas de Santa María del Naranco. La chica compartió también un vídeo grabado desde los monumentos prerrománicos en el que se puede ver toda la capital.

Será por el Nordeste de estos días o por pasar inadvertidos, Alejandro Sanz y Rachel Valdés aparecen en las fotografías completamente tapados, irreconocibles.

La relación del cantante madrileño con Asturias viene de lejos. No solo por las veces que ha tocado en Oviedo o en Gijón, sino también porque en otras ocasiones la región ha sido su refugio, como cuando en 2001 ensayó en Gijón su gira mundial “El alma al aire”.