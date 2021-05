Hace una semana el mundo del fútbol se tiñó de luto con la muerte de Luis Ojeda. El joven, de 20 años, fue defensa durante dos temporadas en el Juvenil de la UD Las Palmas. El repentino fallecimiento dejó devastados a todos sus allegados. Entre ellos, a su novia Lola Ortíz, personaje habitual de la televisión tras su paso por 'Mujeres, Hombres y Viceversa' y Supervivientes. La joven isleña ya publicó unas emotivas palabras de despedida a su pareja horas después de darse a conocer su defunción, pero ha reaparecido visiblemente afectada en su perfil de Instagram.

“Hola familia. Quiero daros las gracias por todos los mensajes que me habéis enviado. Espero que entiendan que esta semana no me apetece hacer nada por aquí”, ha comenzado explicando la colaboradora de televisión, que ha añadido que pospondrá solo por unos días su trabajo. “He aplazo el trabajo para la semana que viene. Todos saben que trabajo con las redes sociales y al final para mí es muy complicando tener que estar grabándome y poniendo una sonrisa”, ha argumentado.

“Es lo que hay, esta semana he querido tenerla para mí y para desconectar. El lunes volveré al trabajo. Solamente quiero mandarles un beso y decirles que estoy bien. Lo único que pido es respeto hacia la situación”, ha expresado.

“Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy totalmente destrozada, no sé cómo llevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con toda mi alma. Y ahora ya no está, se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Gracias, familia, por todos los mensajes”, escribió ella cuando la noticia del deceso se hizo de dominio público.