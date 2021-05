Terelu Campos ha hablado esta tarde en 'Viva la vida' sobre el último episodio de Rocío Carrasco en el que habló de cómo no dejaron a su hijo, David Flores, acudir a su boda con Fidel Albiac. Un hecho histórico en la prensa del corazón que se ha comentado desde entonces en todos los medios de comunicación y precisamente con una versión muy contraria.

La hija de María Teresa Campos se ha cabreado recordando el momento: "Hemos estado muchos años sabiendo que no le dejaron estar y hemos estado callados, no solo se lo arrebataron a la madre, sino al niño. El niño estaba como loco, si yo quiero a un hijo... me voy a callar. Hablan de querer a hijos y se cuestionan a otras personas y se dan unos golpes de pecho* me voy a callar porque yo me rompía ahí. Me rajaba por dentro de saber que eso ya no lo iba a poder vivir el niño nunca, ni ella".

Más tarde, la madre de Alejandra Rubio ha asegurado que tiene mucho cariño a David Flores y no entiende cómo un padre puede hacerle eso a su hijo: "Para mí ese niño es muy especial en mi vida, muy especial. Yo decía 'le han arrebatado la felicidad', porque no te puedes imaginar lo que ese niño hubiese disfrutado ese día y saber que eso no puede volver a pasar. Es una frustración, es impotencia".