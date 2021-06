Joaquín Cortés y su mujer, Mónica Moreno, no atraviesan un buen momento. Y es que el bailaor ha anunciado este miércoles que su bebé está ingresado en el hospital desde el pasado fin de semana después de contagiarse del virus VRS, el cual le afecta a los pulmones.

Días antes de la llegada del pequeño, Moreno le escribía una carta a su hijo mayor en las redes sociales: «Tendrás otro ser maravilloso en tu vida, alguien que si Dios quiere te querrá, cuidará y te acompañará toda tu vida... como le pasa a mami con sus hermanitos. Yo siempre he dado gracias de tener hermanos, a pesar de peleas, enfados o mil problemas que hayan podido surgir... ¿Y sabes por qué? Porque es un amor incondicional el que se crea».

"Está ayudando a que nuestro hijo respire"

El virus afecta a las vías respiratorias de los pulmones. "Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia que provocó que tanta gente se fuera. Es increíble… Ahora está ayudando a que nuestro hijo respire", reflexiona el artista. En las imágenes publicadas por los padres se puede ver cómo cuenta con vías para facilitar su respiración. El pasado 16 de mayo Cortés compartió una publicación con vídeos de su hijo más pequeño en vídeo:

El bebé no presentó síntomas graves, tan solo mocos y otros signos leves, por lo que no acudieron al hospital. Su estado empeoró cuando dejó de dormir, no quiso comer y se puso pálido. Entonces, fueron al hospital, donde se le diagnosticó el virus.

Se calcula que, aproximadamente, un 20% de los niños tendrá un episodio de bronquiolitis el primer año de su vida. Entre los síntomas figuran la mucosidad nasal, la fiebre y la dificultad respiratoria. Estos síntomas pueden durar entre dos y tres semanas.