La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido al paso de los rumores sobre su ruptura con el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. En un mensaje a través de Instagram, la política de Podemos ha señalado a las cloacas de esta "estrategia, sistemática y constante", para desacreditarles.

"Nunca hablo de esto, pero hoy quiero hablar. Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio", ha explicado.

Montero que ha recalcado que ni antes ni ahora va a desmentir noticias de su vida privada "cuando otros lo decidan por mí", explica que esta campaña de mentiras, bulos, acoso judicial y persecución social ha provocado la preocupación de su familia. "Y consiguen que mucha ente hable antes de tu vida que de la Ley Trans y LGTBI, o de la Ley Solo sí es sí, o de la próxima reforma de la Ley del aborto".

Montero responde así a las informaciones su ruptura sentimental, y las enmarca en una "estrategia de acoso y derribo que empezó hace ya mucho tiempo".