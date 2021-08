Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio el pasado mes de marzo con su serie documental 'Rocío contar la verdad para seguir viva', muchos son los adeptos que ha cosechado, pero también los detractores. Entre ellos, Carmen Lomana, cuya voz se alza siempre que puede en contra de la hija de Rocío Jurado.

La empresaria no ha dudado en arremeter, una vez más, contra Rocío Carrasco. Y en esta ocasión lo ha hecho sin piedad alguna. "Es que no la he visto, cuando sale cambio de canal, ya no puedo soportarla ni un minuto más, no la he visto. Esto es un negocio, ya volverá cuando les interese, luego fregarán el suelo con ella, subirán a la otra a los altares, hay cadenas en las que la felicidad no existe" explicaba Carmen.

Tal es el hartazgo que siente, que para ella labor documental que ha realizado Rocío Carrasco para apoyar su testimonio carece de validez :"Yo estoy harta de todos estos que llegan a la tele con un montón de papeles que no sirven para nada y además me imagino que rocío va a tener que dar cuentas ante algún juez de muchas cosas que ha dicho, sobre todo del tema de su hija cuando era menor de edad, que no se puede sacar todo eso" .

Por el contario, Olga Moreno, la mayor enemiga de Rocío Carrasco en estos momentos, sí cuenta con el beneplácito de la socialité: "Me dio mucha pena, le encontré una cara tan triste y tan cansada... como diciendo 'a mí qué me están contando', no me interesa todo esto, me pareció cruel, eso es lo que me pareció".