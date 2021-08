Terelu Campos ha hecho saltar todas las alarmas sobre su salud.

La hija de María Teresa Campos no está pasando su mejor momento y los últimos meses han podido ser, con diferencia, los más complicados de su vida.

La muerte de Mila Ximénez, el enfrentamiento entre hermana Carmen Borrego con su hija Alejandra Rubio, la delicada situación de su madre, y así un largo etcétera de situaciones complicadas que han hecho que Terelu ya no pueda más.

El pasado fin de semana, la ex colaboradora de Sálvame y la ahora colaboradora de Viva la Vida se enfrentaba contra Kiko Hernández y las feroces críticas que el colaborador profesa contra su familia. "¿De verdad esta persona habla de lucrarse? ¿A mí? Madre mía", expresó Terelu visiblemente molesta.

“Expía tú tus culpas” espetaba la hija mayor de Las Campos desatando al colaborador, cuya respuesta no se hizo esperar.

"Expiar las culpas dice... Eso sí que me gustaría que me lo aclararas. ¿Qué culpas tengo que expiar yo?", expresó el colaborador, que se fue encendiendo: "Yo no tengo ningún cargo de conciencia. ¿Qué me estás queriendo decir tú a mí?". Hernández criticó que Terelu se pusiera "toda digna" y le sacó burla: "¿A quién te quieres parecer, a tu madre? En la estatura lo único, porque no te pareces a tu madre en nada. En comunicadora, cero", disparaba sin piedad el ex gran hermano.

Este enfrentamiento entre estos dos pesos pesados de la pequeña pantalla ha hecho mella en la colaboradora, quien no ha acudido a su puesto de trabajo y este hecho ha provocado que saltasen todas las alarmas en torno a su salud.

Mutismo absoluto

Ha sido Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos, la encargada de contar a la audiencia cómo se encuentra su hermana durante el transcurso de Viva la Vida.

Borrego ha asegurado que llama todos los días a su hermana para preocuparse por "un problema de salud que tiene" y que no ha querido aclarar. "No lo quiero decir pero no es preocupante", matizó.

Previsiblemente, será este sábado cuando la propia Terelu se reincorpore a su puesto de trabajo y cuente cómo se Encuentra después de estas semanas tan duras para la colaboradora.