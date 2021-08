Continúa la polémica a tres bandas entre Aurah Ruiz, Jesé Rodríguez y Rocío Amar, quien hace unos meses fue noticia hace algunos meses por su presunta relación con el jugador de la UD Las Palmas, quien fue despedido por entonces del PSG por culpa de las continuas polémicas extradeportivas en las que se veía envuelto el futbolista grancanario, que esta jornada marcó el gol del empate del equipo amarillo, que maravilló hasta la ministra de la pandemia, que vio el inicio liguero de los de Pepe Mel en el estadio de Gran Canaria.

Rocío Amar ahora vuelve a ser protagonista por el mismo tema, aunque por algo muy diferente. Como Aurah Ruiz, la influencer madrileña saltó a la fama en el programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y ha sido ella misma la que ha hecho público que podría estar embarazada del delantero en otro programa de Mediaset, concretamente en 'Solos', a través de Amor Romeira, quien permanece participando en el piso del reality de Mitele Plus.

"En unos meses hablaremos y a lo mejor habrá sorpresa. Voy a dejarlo ahí... Si eres lista, entenderás lo que te he dicho ahora. Tú quédate calladita", aseguró Rocío Amar a Amor Romeira, quien no pudo articular palabra en un primer momento, pero que terminó diciendo: "que sepas que no eres la única. Hay otra persona. Bueno, a lo mejor esa otra eres tú... Me habían dicho que él estaba esperando un bebé y yo entendí que podría ser Aurah, pero también puedes ser tú".

Amor Romeira ha querido saber entonces qué va a hacer si se confirma que está embarazada de Jesé Rodríguez. "Voy a hablar de un suponer. Rocío Amar, en la etapa que está en su vida, si hoy en día se quedara embarazada, ¿qué haría?", le ha preguntado. "No lo sé", ha respondido Rocío Amar.

"¿Lo tendría o abortaría?", ha insistido la de Fuerteventura. "No lo sé", ha vuelto a contestar la que fuera pretendienta en 'MYHYV'. "A mí él me ha gustado mucho. Te digo una cosa, si una persona hace una cosa para que pase una cosa, es porque esa persona quiere que pase", ha continuado Rocío Amar, a lo que Amor Romeira ha añadido: "Aparte, no usa condón, eso lo sé yo".

Estas palabras hacen entrever que Jesé y Neizan Rodríguez Santana, Nyan Rodríguez Ruiz y Kenai y Aylen Rodríguez Barm estén esperando otro hermano y un posible sexto hijo del goleador de la UD Las Palmas. El futbolista, que el pasado mes de febrero cumplió 28 años tuvo sus dos primeros hijos con Melody Santana en 2012 y 2016, al tercero con Aurah Ruiz en 2017 y a los dos últimos con Janira Barm en 2019 y 2020.

¿Historia truncada?

“La historia que nos cuenta Rocío se ve truncada cuando Aura nos coge el teléfono y nos asegura que Jesé posiblemente no pueda tener más hijos. Y que, si soy lista, sé lo que me está queriendo decir”, contaba Amor.

“Ella sabe quién es el padre”, continuaba detallando la inquilina del pisito que, atando cabos y relacionándolo con historia de las redes sociales, intuía que el padre de la criatura se podría llamar Jonathan.

'La que se avecina', ha escrito Aurah junto a varios emoticonos de risas. El supuesto embarazo de Rocío Amar vendría con una polémica bajo el brazo y es que la joven fue la mujer con la que Jesé Rodríguez fue infiel a Aurah Ruiz poco después de darse una nueva oportunidad y antes de que la canaria entrase en 'La Casa Fuerte'.