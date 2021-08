Este verano está siendo de lo más accidentado para varios de los concursantes de las diferentes entregas de La isla de las tentaciones. Ahora le ha tocado el turno a Raúl, que ha sufrido un accidente por el que ha necesitado acudir al hospital.

El ex de Claudia Acevedo sorprendía publicando en sus stories de Instagram una fotografía en la que se le podía ver con más de media pierna completamente vendada desde la sala de un centro médico. Una imagen que ha generado bastante alerta entre los seguidores del canario, que no han dudado en preguntarle directamente sobre lo acontecido.

"9 puntos, colega", escribía el joven junto a la imagen. Tras este incidente, Raúl ha querido dar el parte actualizado de su situación, donde ha tratado de quitarle hierro al asunto y ha asegurado que se encuentra bien. "Nada gente, acabo de venir a hacerme la cura y la verdad es que me dijeron que estaba todo muy bien. Lo que pasa es que la raja y la cicatriz será en forma de V y es algo más complicada de curar, pero los médicos hicieron un gran trabajo de costura, dice mientras se le ve saliendo del centro de salud al día siguiente.

"¿Qué cómo me lo hice? Mejor que no lo sepan", dice añade agradece a todos sus seguidores los mensajes de apoyo recibidos. Raúl no ha quería dar detalles de lo ocurrido y con sus palabras estaba dando a entender que su accidente se produjo por una caída tonta que le avergonzaba relatar. No obstante, tras ser preguntado de manera insistente por sus seguidores, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha asegurado que el motivo de su nueva cicatriz en forma de V se debe a un corte que se ha hecho con un cristal. ¿Cómo? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio.

Raúl revela en qué punto se encuentra su relación con Claudia

Raúl ha confesado en qué punto se encuentra su relación con Claudia a través de las redes sociales. El que fuera concursante de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado con sus miles de seguidores y ha revelado qué tipo de trato tiene con la canaria actualmente.

Y es que, durante las últimas semanas, el joven se ha mostrado más distante que nunca con Claudia en sus redes sociales. Es por eso que sus seguidores no han dudado en preguntarle en qué punto está su relación con la canaria en la actualidad y por lo que él ha decidido aclararlo públicamente.

“Ahora no estamos pasando por el mejor momento”, ha comenzado expresando el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. La cosa no ha quedado ahí y el influencer ha continuado pronunciándose sobre este tema a través de sus historias de Instagram: “Es una de las personas más importantes de mi vida”.

Con sus palabras, Raúl ha desvelado que su relación con Claudia no atraviesa un buen momento. Además, también ha dejado claro que esta situación no le agrada en absoluto y que le gustaría arreglar sus diferencias con la joven para que todo vuelva a ser como antes.

“Espero y deseo que pronto volvamos a tener una bonita relación”, ha expresado Raúl. El joven se ha mostrado muy dolido por la situación que está viviendo actualmente con la que fuera su novia y ha hecho público su deseo de tener una buena relación con ella.

Aunque Raúl y Claudia decidieron irse juntos en la final de ‘La isla de las tentaciones’, finalmente acabaron rompiendo su relación y quedaron como buenos amigos.