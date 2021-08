Después de posponer su boda en dos ocasiones a causa de la pandemia del Covid, Anabel Pantoja y Omar Sánchez anunciaban, tras el paso del surfero por 'Supervivienes', que habían decidido cambiar sus planes y, en lugar de un multitudinario enlace en Sevilla como estaba previsto en un principio, se casarían en una ceremonia íntima en Canarias, rodeando tan solo de sus familiares y amigos más cercanos.

Una boda sobre la que hay un gran secretismo, ya que quitando declaraciones contadas acerca de sus deseos de que tanto su tía, Isabel Pantoja, como su primo Kiko Rivera - que en un principio iba a ejercer de padrino - estuviesen presentes en su gran día, poco más ha hablado Anabel sobre el esperado evento, que ha creado una gran expectación entre los seguidores de la influencer.

Sin embargo, y gracias a 'El programa del verano', por fin conocemos el lugar y la fecha en la que Anabel y Omar se convertirán, después de 3 años y medio de amor, en marido y mujer. Una boda civil que se celebrará la primera semana de octubre - todavía no se ha desvelado el día exacto - en la isla de La Graciosa, uno de los lugares más populares de las Canarias por sus espectaculares paisajes.

Además, y según el programa, será una celebración íntima con exclusiva de por medio en una conocida revista y a la que asistirán tan solo la familia más cercana y los mejores amigos de la pareja. A falta de poco más de un mes del que será uno de los días más especiales de su vida, Anabel todavía no sabe si su tía Isabel y su primo Kiko aparcarán sus diferencias para estar presentes en su boda.

Una información que Isa Pantoja, presente en 'El programa del verano' ha evitado confirmar, afirmando que su prima le ha dado todos los datos de su boda y, dejando entrever, que poco tendrían que ver con lo desvelado en exclusiva minutos antes: "Yo no se hasta qué punto lo tendrás tan claro el tema de la fecha y todo. Si tienes esa información me parece muy bien, pero no te puedo decir nada", ha señalado.

Surfista profesional y de Gran Canaria. El isleño Omar Sánchez ha centrado todas las miradas tras pedir matrimonio a la sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja, que ha querido formalizar su relación con la colaboradora de Sálvame y le ha sorprendido poniéndose de rodillas en una petición de mano en Fuerteventura.

Ambos comenzaron el noviazgo en febrero de 2018. Desde ese momento se han convertido prácticamente en inseparables y a pesar de que él vive en Las Palmas de Gran Canaria y ella a caballo entre Sevilla y Madrid, lo cierto es que pasan mucho tiempo juntos y siempre que pueden combinan sus agendas para verse.

Y ha sido precisamente durante una escapada a las islas en 2019, cuando durante una sesión de fotos, Omar ha sorprendido a su prometida que se encontraba de espaldas al sacar en anillo. Al girarse Anabel se ha encontrado la sorpresa y ha reaccionado con un divertido grito llevándose las manos a la cabeza para luego fundirse con un emotivo abrazo, como hemos podido ver en el Instagram de Anabel, que ha querido compartir el emotivo momento con sus seguidores.

Anabel había confesado en muchas ocasiones su deseo de pasar por el altar y formar una familia, lo que le preocupa en exceso e incluso ha hecho que se rompa en más de una ocasión. Ahora su sueño está más cerca de hacerse realidad.