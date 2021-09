Georgina Rodríguez está en su mejor momento.

Su idílica familia con el futbolista Cristiano Ronaldo es de las más envidiadas de las redes sociales, se ha convertido en el mayor reclamo de las marcas publicitarias y ha despuntado como una auténtica estrella a nivel internacional.

Todo lo que toca la mujer más cotizada del momento se convierte en oro y contar con ella para un evento supone que una marea de prensa acuda en masa para conseguir la última imagen de Rodríguez.

Georgina es de oro.

Además, la mujer del astro del fútbol está a punto de estrenar Soy Georgina, un documental de Netflix sobre la vida de la solicitada influencer en el que cuenta cómo ha cambiado su realidad desde que conoció a Ronaldo.

Sin embargo, el último cambio de la modelo ha suscitado todo un revuelo mediático porque la española ha aparecido en la alfombra roja del Festival de Venecia con un radical cambio de look que nada tiene que ver con la Georgina que conocíamos hasta la fecha.

Con la elegancia y la sofisticación que le caracteriza, Rodríguez ha revelado su nueva imagen dejando boquiabiertos a los asistentes.

Espectacular peinado

Ataviada con un impresionante traje pantalón de campana de Ermanno Scervino y joyería de Pasquale Bruni valorada en más de 90.000 euros, la bailarina lució un nuevo corte de pelo que es absoluta tendencia.

Denominado blunt cut, Georgina lució un cabello corto, recto y sin capas de lo más chic que eclipsó todos los flashes durante su posado en la alfombra roja.

Muchas personalidades españolas como la diseñadora Vicky Martín Berrocal, su representante Susana Uribarri, la actriz Paula Echevarría o su propia hermana, Ivana Rodríguez, resaltaron la belleza de la influencer durante su paso por el festival de Venecia asegurando que nunca la habían visto tan radiante como en esta ceremonia.

Sin embargo, Georgina tenía un as bajo la manga porque... Este nuevo look no se debe a que la modelo haya decidido cortar por lo sano si a que lleva ... ¡Una peluca!

Aún así, Georgina Rodríguez sabe jugar perfectamente sus cartas en cuanto al estilo y nos ha dejado a todos embelesados con este triunfal estilismo.