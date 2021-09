La doctora grancanaria Carla Barber ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud hace unos días.

Acostumbrada a verla de lo más feliz en sus redes sociales, viajando, disfrutando de sus vacaciones o en compañía de sus amigos y amigas, ahora la vida de Carla parece que ha tenido un pequeño revés que la también influencer ha querido compartir a través de sus redes.

Muy activa en su perfil de Instagram, en el que comparte el minuto a minuto de su vida, Barber ha despuntado en los últimos meses como una de las figuras más destacadas de esta red. Al menos así lo corroboran los más de 875 mil seguidores que acumula la joven grancanaria en este espacio de internet.

Sin embargo, esa legión de seguidores que congrega se ha preocupado mucho por la doctora tras una preocupante e inesperada fotografía que la canaria ha subido a su perfil.

En la mencionada instantánea, Carla Barber aparece en la cama de un hospital, rodeada de electrodos y compartiendo que estaba en esta situación porque estaba sometiéndose a unas pruebas de corazón que llevaba tiempo esperando. "Creo que todo en la vida es cuestión de actitud y que los “problemas” que no podemos evitar sólo podemos aceptarlos" aseguraba la modelo en la foto sin desvelar qué le ocurre.

"En estos días os contaré bien que es lo que me pasa", dejaba en el aire la ex superviviente.

¿Qué le ocurre a Carla Barber?

Es toda una incógnita lo que le ocurre a la sanitaria grancanaria ya que no ha querido confirmar ni contar nada del duro proceso por el que parece que está pasando.

El revuelo que generó Barber tras la anterior publicación fue tal que tuvo que aclarar cómo se encuentra y dar algunas pinceladas de lo que le ocurre sin desvelar qué le pasa realmente.

Para no levantar más sospechas sobre su estado de salud, a través de sus stories de Instagram la canaria despejaba las dudas. "Tengo mucho que contaros, sin embargo, aún no me siento con las fuerzas para hacerlo", comenzaba la modelo.

"Me gustaría que la información que transmita sea clara y la mejor posible porque sé que podrá ayudar a mucha gente en el futuro" señalaba Barber ante las especulaciones sobre su estado de salud.

"No os preocupéis, estoy con muchísimo ánimo y mi vida seguirá siendo como ha sido tal hasta ahora. Aún quedan pruebas por hacer y lo más importante, decisiones que tomar. Prometo contaros todo desde que pueda” zanjaba Carla.