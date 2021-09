La guerra entre Antonio David Flores y La Fábrica de la Tele ha resuelto su primer asalto.

La noticia saltaba a primera hora de la mañana y el revuelo que se ha montado en torno a la resolución del Juzgado de lo Social número 42 de Madrid ha sido mayúsculo.

La sentencia es clara: Antonio David Flores ha ganado el juicio a la productora de Sálvame por despido improcedente.

El mencionado juzgado ha decretado, con fecha de 20 de septiembre, que "el despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor" según recoge la sentencia que ha publicado el diario El Mundo en exclusiva.

El ex de Rocío Carrasco demandó a 'La Fábrica de la Tele' por despido improcedente y, ahora, la productora no solo ha perdido contra el ex colaborador sino que, además, deberá indemnizarle, por un lado, todos los salarios que Antonio David debería haber percibido en su contrato y que dejó de cobrar tras su despido y, por otro lado, tendrán que asumir otra indemnización por vulneración al honor.

¿Cuál es la cantidad recibirá el colaborador tras anunciarse su victoria frente a la que fue su casa?

Más de 82.000 euros

Según ha decidido la justicia, el colaborador recibirá 32.261 euros en concepto de los salarios que dejó de cobrar tras su despido y más de 50.000 euros por daños contra su persona.

Además, según se establece en la sentencia que ya ha trascendido a los medios, la magistrada que ha asumido esta polémica causa resalta y cuestiona las formas de la productora de 'Sálvame' para comunicarle el despido a Antonio David.

La magistrada considera que, "ante la pérdida de dicha oportunidad, como consecuencia de la relevancia social y mediática que tuvieron los dos primeros episodios del documental, la empresa decidió hacer espectáculo de su despido, aunque eso pasase por vulnerar el derecho al honor de su trabajador".