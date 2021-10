Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez continuan en su espiral de conflictos y reconciliaciones. Su relación es de sobra conocida por todos: hoy están enamorados, mañana no tanto y la semana que viene podrían dar pie a un enfrentamiento con un supuesto intento de atropello que ambos acabaron desmintiendo. El futbolista de la UD Las Palmas y la ex participante de realitys show como 'Gran Hermano VIP 7' o 'Mujeres, Hombres y Viceversa' vuelve a ser noticia, pero en este caso por una circunstancia mucho más amable: amplían familia. Nyan, el hijo que ambos tienen en común, ya no será el único que convivirá con ellos, pues hay un nuevo miembro bajo su techo.

Se trata de un pequeño perrito, de nombre Poppy, según ha anunciado la grancanaria en su canal de Mediaset 'Mtmad'.

"El vídeo de hoy de Aurah para el canal Mtmad va a ser una sorpresa que le voy a hacer. Creo que es algo que le va a hacer mucha ilusión, que lo lleva esperando mucho tiempo", comenzaba relatando el futbolista, cargado de entusiasmo ante la idea.

Y es que Aurah Ruiz no tenía ni idea de este detalle, ni de lo que se trataba. "Es algo muy bonito, pero tienes que dejarte llevar", le comentaba Jesé a la influencer. Sin saber nada más, siguió su pareja al coche familiar. "¿Dónde me has traído?", preguntaba, confusa.

Finalmente, Jesé le enseñaba a Aurah la misteriosa sorpresa: un cachorro de la raza de perro canaria Pomerania, no más grande que la palma de su mano. "Tenemos nuevo miembro en la familia. Parece un osito", era lo que añadía el futbolista.

"Qué fuerte. Estoy temblando. Bienvenido a la familia", verbalizó Aurah. Ahora, la familia se acostumbra a la presencia de este pequeño y Nyan, el hijo en común de la pareja, comienza a compartir momentos divertidos con su nuevo y pequeño amigo, con el que parece haber intimado bien.

Hace varios findes de semana, un vídeo grabado a las afueras del Gran Canaria en el que, según un testigo apuntaba que se trataba de Jesé Rodríguez, provocó que muchos medios de comunicación apuntaran que el jugador de la UD Las Palmas fue víctima de un intento de atropello por parte de su actual pareja, Aurah Ruiz, después de una pelea. Una información que la ex concursante de 'Gran Hermano' o 'Mujeres, Hombres y Viceversa' trató de desmentir, aunque sí ha reconocido que “hubo una discusión”.

Sin embargo, las explicaciones de Aurah no han convencido a la familia del futbolista. Precisamente, la hermana de Jesé, Queila Rodríguez, intervenía en el programa ‘Sálvame’ para compartir su preocupación. [Pinche aquí para ver las declaraciones]

“Lo que pasó es lo que dice el chico”, asegura en referencia al testigo que presenció lo sucedido. Además, añade: “Si pudiera hablar, hablaría de muchas cosas. Tiene que ser cuando mi hermano no esté con ella, ella lo niega y él la apoya cuando no es verdad”.

La hermana de la estrella de la UD Las Palmas ha explicado que era ella la que estaba cuidando de su sobrino, cuando supuestamente se produjo el incidente. “Es algo grave lo que ha hecho, lo que está pasando pero solo le interesa quedar bien de cara a redes sociales, pero en algún momento la tortilla se dará la vuelta”, le recrimina a su cuñada.

“Quiero intentar que haga mejor su vida”, dice Queila refiriéndose a su hermano, aunque añade que “la decisión la tiene él”. Además, se muestra preocupada por los continuos altibajos de la pareja y cree que la situación “acabará mal”. “Hemos sufrido, seguimos sufriendo y esto tiene que parar”, desvela.

El colaborador Rafa Mora intervenía para compartir un mensaje que acababa de recibir del futbolista. “Jesé me traslada que están bien, está todo correcto”, explicaba. Sin embargo, Queila se mantenía en su postura: “El Jesé de ahora no es el de toda la vida y es gracias a ella”, afirma resignada.