Se ha hecho esperar, pero, finalmente, ha sido Antonio David Flores quien ha confirmado su separación de Olga Moreno. Lo ha hecho pocos días después de que publicara la noticia la revista Lecturas y mediante una comparecencia pública sin retribución económica, como bien señaló nada más terminarla su hija Rocío Flores en El Programa de Ana Rosa.

El excolaborador televisivo no se ha dejado ver durante estos días, manteniéndose apartado del foco mediático y recluido en su casa, mientras que su exmujer Olga continuaba con su rutina entrando y saliendo de casa manteniendo la compostura, así como un sepulcral silencio acerca de su situación sentimental.

La diseñadora opta por no pronunciarse y por ignorar los comentarios sobre su situación personal

El pasado fin de semana, sin tener aún la confirmación de los protagonistas, se pudo ver a la ganadora de Supervivientes 2021 en su tienda. Allí, chequeaba que todo estuviese en orden. Después fue al mercado a hacer una extensa compra para disfrutar de una comida familiar.

Ahora, con la ruptura ratificada, Olga comienza una nueva etapa en su vida, oficialmente sin Antonio David, junto al que ha estado la friolera de dos décadas.

Lejos de seguir los pasos de Flores, Olga ha optado por no pronunciarse y hacer oídos sordos tanto a las filtraciones que un familiar podría estar haciendo sobre la situación personal que está viviendo como al paradero de Antonio David tras la decisión tomada y verificada.

Por otro lado, Rocío Flores, manifestó el viernes que apoyará a Olga Moreno en este difícil trance. «Por supuesto», afirmó la joven antes de poner rumbo a Málaga para reencontrarse con su familia, tras ser preguntada si seguirán siendo la piña que han sido hasta ahora con ella.

Lo cierto es que a sus 25 años, Rocío se ha convertido en el mejor bastión tanto para Olga Moreno, con la que mantiene una relación excepcional, como para su padre. Por eso, pide que se deje de «especular» sobre ellos.

Extraña estrategia

Según apunta el periodista Sáúl Ortiz, la pareja habría tomado el camino del mutismo absoluto ante la recomendación de los abogados de Antonio David Flores.

Los representantes del ex marido de Rocío Carrasco han pedido a los protagonistas del divorcio del año que no suelten prenda, que no se manifiesten y que no digan nada hasta nuevo aviso.

"El matrimonio estaría cumpliendo, a rajatabla, el acuerdo o pacto de silencio que han sellado siguiendo las directrices del abogado de Antonio David. Quieren demandar", escribe Ortiz en el medio para el que trabaja.