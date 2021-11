Bárbara Rey vuelve a estar en el punto de mira después de que su nombre haya salido a la palestra en el libro de Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote, 'El jefe de los espías', que saca a la luz el archivo secreto de Emiliano A. Mangland, ex consejero del Rey Juan Carlos, ex director del CSID, y quien afrontó el presunto chantaje de la vedette al Emérito con unos vídeos de alto voltaje, por el que se habría embolsado una cantidad cercana a los 4 millones de euros.

En el libro se desvela una conversación entre el monarca y su ex consejero, en la que el monarca contaría cómo accedió al presunto chantaje de Bárbara para que no se publicasen fotos de los dos en actitud íntima. Así, en 1994 se habría pagado a la artista la friolera de 25 millones de pesetas a cambio de su silencio.

Pagos del CESID

Sin embargo, eso no fue todo, porque según descubren en 'El jefe de los espías' tiempo después - y con José María Aznar en el gobierno - la vedette habría vuelto a chantajear a Don Juan Carlos con un material inédito grabado en su domicilio (en concreto en su dormitorio) que no dejaría lugar a dudas, y por el que Bárbara habría recibido 100 millones de pesetas de entrada y 50 al año, en porciones mensuales, durante 10 años, pagadas por el CESID.

En total, 3.6 millones de euros que la ex de Ángel Cristo habría recibido a cambio de su silencio sobre su presunta amistad entrañable con el Rey Juan Carlos. Un tema del que nunca se había hablado tan abiertamente como en este libro que vuelve a poner a Bárbara en el centro de la polémica.

¿La reacción de la vedette ante estas informaciones? Una sonora carcajada, que no ha podido contener cuando le hemos preguntado por sus chantajes al Emérito por los que se podría haber embolsado una cantidad cercana a los 4 millones de euros.

"Por favor, ni opino", ha respondido Bárbara cuando le hemos preguntado por las afirmaciones que se hacen en la obra, preguntando si los autores han hablado con Emiliano A. Mangland para corroborar esta historia e ironizando con los contratos profesionales en la cadena pública que se asegura que le consiguió el gobierno de Aznar a cambio de su silencio: "Es que yo como no he trabajado nunca en la vida ni valgo para nada me tienen que ayudar", ironizó.

"No es raro" que le gustara a Don Juan Carlos

Con un silencio sepulcral cuando le preguntamos si es cierto que chantajeó a Don Juan Carlos y si tiene cintas que demostrarían su relación, Bárbara carga tintas contra los que mantienen que esta información es cierta y que se embolsó casi 4 millones de euros por su silencio. "Por qué no vas a hablar con esta gente que sabe tanto, a mi me estás preguntando cosas que yo no sé. Estos que saben tanto, ve a preguntarles. Os doy un consejo, esta gente que sabe tanto, que dice tanto y que cada uno dice una cosa, id a hablad con ellos que ellos son los que pueden informaros que lo saben todo. Son una gente muy preparada y muy culta", ha señalado sin especificar a quién se refiere con estas palabras.

Además, Bárbara, que confiesa que "no es raro" que la que más le gustara al Emérito en su día fuera ella, se ha pronunciado sobre las informaciones que apuntan a que Don Juan Carlos habría estado obsesionado con Bibiana Fernández. Una información que sin embargo la aludida ha desmentido tajantemente.