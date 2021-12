Después de diversos baches y de varias rupturas, con un supuesto atropello por parte de la ex concursante de Gran Hermano al jugador de la UD Las Palmas, la relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parece que, esta vez sí, va viento en popa. Muestras de ello es la lujosa fiesta de cumpleaños que el futbolista le hizo a su pareja, donde le regaló un exclusivo Rolex. En esta ocasión, la canaria ha viajado hasta Madrid junto a varios amigos para apoyar a su pareja, Jesé Rodríguez, en su partido contra el Leganés.

Sin embargo, no todo ha sido del color de rosa durante las escasas 24 horas que ha estado en la capital. Y es que, según ha contado ella misma en el vídeo, ha tenido una fuerte discusión con el que hasta entonces era su mejor amigo durante el partido.

"Mi mejor amigo ya no es mi mejor amigo. Tengo una mosca... acabo de tener un disgusto brutal. No quiero saber nada. Acabo de dejar de seguirle en redes sociales y estoy súper cabreada", ha comenzado explicando la exconcursante de GH VIP.

"Después de discutir con una persona muy mayor que le dijo hasta 'muérete' a mi pareja, nos fuimos con mi amiga, porque Jorge tiene la mala leche de dejarnos tiradas a -1º", ha continuado con su explicación.

Pero la cosa no ha quedado aquí y la goleada del conjunto madrileño a los canarios ha acabado con cualquier celebración posible: "Encima nos han goleado. Hemos perdido 4-1 y todo lo que íbamos a hacer ya no se va a hacer. Me río por no llorar... ¡qué desastre!", ha zanjado Aurah entre risas y casi lágrimas.

La aplaudida prohibición de Jesé a Aurah Ruiz

La canaria finalmente se sometió a una liposucción en las caderas y a una intervención en los glúteos para inyectar parte de la grasa extraída de las cartucheras. Aurah Ruiz no pudo hacerlo en la fecha que tenía prevista por un problema técnico en el quirófano, algo que celebró Jesé Rodríguez.

“Me alegro de que no haya salido el tema de la operación porque no te hace falta. Estás muy bien, eres súper guapa y no sé por qué tienes que operarte”, es lo que le dijo el atacante a su pareja.

No obstante, tras someterse finalmente a la intervención, Aurah Ruiz afirmaba estar “muy contenta”. Aún así Jesé Rodríguez le ha hecho una petición tal y como ha desvelado: “Dice que no me tengo que operar más y me ha prohibido hacerme otro tipo de operación. Le dije que me iba a hacer otra cosa y me ha dicho que no, negativo”.