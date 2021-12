La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco no puede más. Empezó en televisión para defender a su padre cuando empezó su andadura en Gran Hermano VIP y este año volvió tras el documental de su madre, en el que exponía el infierno que había pasado por culpa de su padre y lo que había ocurrido entre madre e hija. Desde entonces, la joven no ha parado de ser objeto de críticas por la defensa que hace de su padre. A esto se le sumó la participación de Olga Moreno en Supervivientes y la repentina y sorprendente separación entre su padre y la anteriormente citada, algo que dejaba al público muy sorprendido. Visiblemente agotada y hablando con su padre por teléfono, Rocío Flores llegaba a Madrid sin aclarar si es cierto que no hay posible reconciliación entre Antonio David Flores y Olga Moreno: «No tengo nada que decir. Eso es una cosa de ellos y lo tendrán que decir ellos, no yo».

El inesperado defensor de Rocío Carrasco que da la vuelta a su caso La hija de Rocío Carrasco no quiso pronunciarse tampoco sobre si el ex guardia civil y la empresaria comenzarán a vivir por separado. «No lo sé», apuntó. Eso sí, la joven desveló que su padre no para quieto: « El hombre está todo el día para arriba y para abajo». Y lo cierto es que ya se sabe que Antonio David está sumergido en todos los procesos judiciales que inició este año contra todo aquel que, según él, ha actuado erróneamente en su contra. De hecho, ayer se le pudo ver paseando junto a sus letrados. «Quiero decir que me va muy bien en el canal de Youtube, que estoy muy contento, tengo dos millones y medio de visualizaciones e invito a la gente a que me vea en el canal, estamos haciendo muy buenos vídeos», manifestó. Así, mientras que Olga Moreno se dedica a seguir adelante con su vida, sin querer saber nada de los medios de comunicación, Antonio David sigue con el mismo objetivo que hace unos meses: acabar judicialmente con las personas que le hicieron tanto daño y que consiguieron que Rocío Carrasco rompiese su silencio.