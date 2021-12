Máximo Huerta toma una drástica decisión a raíz de lo acontecido en las últimas horas. El presentador de 'Bona Vesprada', el magacín vespertino de À Punt, ha decidido cerrar su cuenta oficial de Twitter tras volver a recibir el acoso y los insultos de algunos usuarios de las redes sociales a lo largo del pasado miércoles tras conocerse que le concediesen Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III junto a otros 22 exministros.

"Me borré de twitter. Basta con IG (Instagram) y Facebook. No puedo borrarme de la vida real. Porque esa vida sí me gusta. La mía, la que me rodea: mi familia, mi novio, mis amigos, mis libros, mi trabajo, mis compañeros, mi pueblo… DON'T LOOK UP", afirma Huerta en su última publicación en la que habla de la medalla que le regaló su abuela Irene con la Virgen del Remedio de Utiel, su localidad: "A ella le rezo para que mi madre tenga salud y todos los que me quieren entren con felicidad en 2022. Y lo sean".

A lo largo de las últimas horas, Huerta recibió el apoyo de otras muchas personas, entre ellas, reconocidos rostros televisivos como Carme Chaparro, que le dedicó su último artículo en el portal Yahoo: "El acoso, la burla y el rencor vuelven a darle caza por algo que él no ha pedido. El Gobierno ha decidido conceder una alta condecoración -la Orden de Carlos III- a los últimos 23 exministros, incluidos los del PP como Gallardon, e incluido también Maximo Huerta. Y las jaurías han vuelto a lanzarse contra él. ¡Qué profético lo que escribió él mismo tras el suicidio de Verónica Forqué! Acordaos de la empatía la próxima vez que lancéis las hordas contra alguien".

"Da igual lo que hubiera hecho el Gobierno. Imaginad también los titulares si hubiera sido el único exministro en no recibir la condecoración. Imaginad los tuits. Los memes. Era una decisión siempre para perder. Max ha luchado durante estos tres años y medio para olvidar, para recomponerse como persona y buscar un futuro profesional digno en un trabajo que siempre es cara al público. Hoy se despierta Trending Toppic y todo vuelve como una avalancha. Lo imagino viéndose sepultar de nuevo y temblando de miedo y dolor. Qué poco nos han durado la empatía y los lamentos", concluye la periodista de Mediaset en su publicación.

Aunque algunos intenten amargárselo con su comentarios nacidos del odio y la falta de empatía, lo cierto es que Máximo Huerta vive un momento profesional muy bueno. Además de conseguir datos de audiencias bastantes buenos con 'Bona Vesprada', el periodista y escritor dará las Campanadas en Á Punt junto a Àlex Blanquer y conducirá la primera edición de 'Benidorm Fest' en TVE junto a Alaska e Inés Hernand, proyecto con el que se mostró muy ilusionado.