2022 va a ser el año de Ana Obregón.

La queridísima y popular presentadora y actriz ha dejado atrás el que ella misma ha denominado como "el peor año de su vida" tras perder a su hijo Aless hace poco más de un año, y a su madre y su perrita en 2021. Un año en el que ha recibido infinitas muestras de cariño que ella misma iba a agradecerle a todo el país en las pasadas campanadas pero que, tras contagiarse de Covid, no pudo hacer como a ella le hubiera gustado.

La actriz lleva un año trabajando en su recuperación y hemos podido comprobar como Ana iba recuperando, paulatinamente, su vida incorporándose y asumiendo con cada vez más frecuencias diferentes compromisos profesionales.

Además, en este duro y costoso proceso no ha dejado de compartir demoledoras publicaciones en su Instagram en las que la presentadora compartía con sus seguidores cómo estaba su corazón y su alma.

Sin embargo, Ana Obregón ha decidido dar carpetazo a 2021 y ha publicado un esperanzador, emocionante e ilusionante mensaje en la mencionada red social en el que reconoce que ha emprendido un nuevo camino marcado por la libertad.

"Ya no temo a nada"

Esta publicación es, sin duda alguna, la más especial que ha publicado la presentadora hasta la fecha debido a la positividad y a la fuerza que desprende.

Acompañada de una fotografía en la que aparece Obregón de espaldas mientras camina por un sendero que se pierde en medio de los árboles, Ana afirma que "ya no temo a nada".

"Ni a mis sombras que con tu luz forman este bellísimo atardecer del día de Reyes. Ni a la soledad disfraza de destino. Ni al dolor vestido de esperanza. Ya no temo ni al propio miedo. Ni a la vida sin ti y mucho menos a la muerte contigo", escribe la presentadora antes de dedicarle estas preciosas palabras a su estrella más especial. "Gracias Aless , mi amor, mi todo, me has concedido la verdadera LIBERTAD", reza la misiva.