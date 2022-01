Al pillarles como se diría coloquialmente "con el carrito del helado", Antonio David Flores y Marta Riesco no han tenido más remedio que reconocer lo evidente.

La revista Lecturas publicó en exclusiva que la pareja ya vive bajo el mismo techo y acompañó esta noticia con diferentes fotografías que confirmaban lo que era un secreto a voces. Pese a que la periodista y el ex guardia civil han intentado mantener su relación alejada del foco mediático, era cuestión de tiempo que ambos fuesen pillados por el objetivo de los fotógrafos.

Ahora, ambos se han visto obligados a confirmar una relación que se ha saldado con muchos damnificados, como por ejemplo la mujer del que fuera colaborador de Sálvame, Olga Moreno, y de su hija, Rocío Flores, ex amiga de Riesco.

La encargada de abrir fuego para dar por buena la noticia fue Marta Riesco, quien aseguró que "no se puede negar la evidencia" pero remarcando siempre que ella no quiere pasar a ser personaje.

Las palabras más esperadas eran las de su actual pareja, Antonio David Flores, quien esperó hasta bien entrada la noche par emitir un comunicado en el que no sólo confirmó su relación sino que también dejó varios recaditos a los medios de comunicación.

"Hemos empezado a construir una relación"

Sobre las 11 de la noche, el ex marido de Rocío Carrasco publicó un vídeo en su canal de Youtube a través del cuál se dirigía a su ex mujer, a su hija, a los medios de comunicación y en que pedía respeto para su nueva situación.

"Me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado" comienza el vídeo. "Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado caminos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo", apuntaba antes de pedir respeto para su hija.

"Dejad a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierte a mí" rogaba antes de confirmar la bomba.

"Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación (...) Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto", zanjó el colaborador de televisión.