Después de sus muchas idas y venidas, la relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parece más estable que nunca. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' o 'Mujeres, Hombres y Viceversa' y el futbolista de la UD Las Palmas se fueron de vacaciones navideñas a Dubái sin su hijo, el pequeño Nyan, para tratar de hacer su relación estable de una vez por todas. Sin embargo, la 'influencer' aún tiene muchas fotos por compartir. Y lo está haciendo.

La última, un sensual posado suyo en 'White', uno de los míticos restaurantes de la ciudad: "Una de las mejores noches en Dubái", ha escrito la televisiva junto a la captura que ya tiene miles de 'likes' en apenas unos minutos (cuando se escribían estas líneas) en la red.

Uno de los primeros en hacer visible que le gusta ha sido precisamente su pareja. De hecho, el delantero de la UD Las Palmas ha comentado el 'post' desde sus dos cuentas. Sin embargo, ha sido uno de sus mensajes el que más ampollas está levantando

"TETAS pasando", ha dicho el exjugador del Real Madrid haciendo referencia a los atributos de la joven. Unas palabras, sin embargo, que no parecen haber molestado a Aurah, sino más bien todo lo contrario pues ha respondido con otro: "jajajajajaja tetaaaaspasandoooo".

Un comentario que a pesar de ser del agrado de Ruiz, ha generado críticas por parte de los distintos usuarios tachando al futbolista de machista.

Jesé Rodríguez, Aurah Ruiz y el sexo

Al igual que hiciera Aurah Ruiz, el delantero amarillo habló abiertamente sobre cómo es en la cama. Como suele ser habitual con Jesé Rodríguez, sus declaraciones sobre sexo no tardaron en verse envueltas en polémica.

Y es que el canario señaló: “Yo en medio del sexo muerdo, araño, nalgueo y cacheteo. Por si no le gustó el polvo, al menos que no se olvide de la paliza”. También lo hizo a través de @officialjeym, la cuenta de Instagram donde Jesé Rodríguez comparte todo aquello relacionado con la música. Los fans del futbolista no tardaron en censurar al atacante por sus palabras.

La canaria, a la que el futbolista ha metido en la cama en su último videoclip, contaba en su canal: “Soy fan de los juguetes, tengo un montón y juego con mi pareja con todos los juguetes que pueden haber. Incluso hay algunos que él no conoce pero yo se los traigo. Él está encantado. Esa es mi opinión, soy muy liberal en esas cosas pero hay gente más sosa”.