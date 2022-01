“Después de años esquivándolo, estuve contagiada de COVID-19. Lo he pasado bastante mal. Sé que muchas personas lo pasan diferente y que esta nueva cepa no es tan grave, pero yo sí lo pasé grave. Estuve 15 días sin ver a nadie, ni a mi hijo, ni a mi pareja, ni a mis amigos...”, ha informado la influencer grancanaria Aurah Ruiz.

La pareja de Jesé Rodríguez no ha escondido en ningún momento que prefería no ponerse los "pinchazos", pero finalmente, convencida por su entorno, y teniendo en cuenta que sus padres son sanitarios, decidió hacerlo, con la mala suerte de que entre la primera y la segunda dosis se contagió.

"Algunos se acordarán de que yo no me quería vacunar, pero al final me convencieron y me puse la primera vacuna, lo que me dio tiempo, porque antes de la segunda ya me había infectado, así que como mi cuerpo no tenía anticuerpos ni esa inmunidad, pues me puse bastante malita", ha asegurado la ex participante de 'Gran Hermano VIP', o 'Mujeres, Hombres y Viceversa' que reconoce que tenía miedo al ver que pasaban los días y se encontraba cada vez peor y lo que podrían haber sido un par de días en cama se convirtieron en dos semanas haciéndose tests que seguían dando positivo.

Le han quedado secuelas

"Aunque el aislamiento son siete días yo me hice un test diferente que te dice si sigues teniendo el virus en tu cuerpo y a mí me salía que seguía contagiando muchísimo, así que por la seguridad de todos me he quedado aislada más días", relata la pareja del futbolista de la UD Las Palmas

“Ahora el test ha dado negativo por fin, pero me han quedado secuelas. Yo siento que todavía no estoy bien, pero será poco a poco. Quería que supierais el motivo por el cuál he estado desaparecida pero que sepan que ya estoy mucho mejor”, ha explicado.

Omar Montes niega su implicación en la trama de los falsos pasaportes covid

Omar Montes se ha convertido en uno de los protagonistas del día, y no precisamente por un buen motivo. Una red que se dedicaba a falsificar pasaportes covid y PCR negativas ha sido desmantelada por la Policía Nacional, que ha detenido a siete personas entre Madrid y Barcelona. Entre sus clientes se encontraría el conocido cantante, que ha desmentido en sus redes sociales cualquier tipo de implicación en esta trama.

"Estoy vacunado y muy concienciado con el uso de las vacunas como parte de la solución de la pandemia", afirma Omar Montes. El que fuera ganador de 'Supervivientes' niega rotundamente que haya recurrido a los servicios que ofrecía la mencionada organización: "No puedo controlar todo lo que se pueda decir de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más, sigo trabajando", finaliza el cantante.

Omar Montes se ha visto salpicado por esta información cuando atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales. El de Pan Bendito, que anoche protagonizó una nueva entrega de 'Planeta Calleja', ejercerá próximamente como jurado en la segunda edición de 'Idol Kids'.

La noticia ha sido recibida con una oleada de indignación en redes sociales. Montes se ha situado en la lista de trending topics durante la mañana de este martes y muchos usuarios han lamentado que Telecinco haya confiado en él para que forme parte del talent show infantil. De hecho, algunos han llegado a pedir incluso que no participe en el programa.

Algo complicado teniendo en cuenta que las grabaciones de 'Idol Kids' ya han finalizado, por lo que su aparición en el espacio está asegurada. Montes compartirá la mesa del jurado con Ana Mena y con los integrantes del dúo Camela, formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín. Jesús Vázquez repetirá al frente del programa con Lara Álvarez en el papel de copresentadora.