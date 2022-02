La cantante grancanaria Raquel del Rosario le ha dedicado una preciosa y emotiva carta a Chanel Terrero, la ganadora del Benidorm Fest que representará a España en el Festival de Eurovisión 2022.

Desde que se alzase con la victoria, la joven cubana que triunfó gracias a su canción SloMo ha sido objetivo de voraces y feroces críticas por no ser una de las grandes favoritas del público y, aún así, resultar ganadora del concurso musical.

La propia Terrero ha reconocido que ha tenido que desactivar sus redes sociales debido a la grandísima cantidad de "hate" (odio, en inglés) que está recibiendo tras proclamarse ganadora del certamen. Una incomodísima situación que le ha llevado a pedir en varias ocasiones respeto y un poco de mesura a la hora de disparar sin piedad a personas como ella que no están acostumbradas a este altísimo nivel de acoso mediático.

Estos malos días que está pasando Chanel han provocado también una oleada masiva de apoyo a la artista por parte de gran cantidad de rostros conocidos de nuestro país. Uno de los mensajes más bonitos que recibió la ganadora del Benidorm Fest le ha llegado en forma de carta y su autora es la cantante grancanaria Raquel del Rosario.

La ex vocalista de El Sueño de Morfeo ha revivido, por la cantidad de odio que está recibiendo Chanel, lo mal que ella lo pasó cuando le tocó la responsabilidad de representar a España hace unos años. En un acto de honradez, cercanía y amor para con la joven, le ha dedicado un precioso escrito que se ha vuelto viral en redes sociales.

"Eres mucho más que la opinión pública. Que nada te quiebre"

Raquel del Rosario publicó la que, sin duda, ha sido una de las notas más bonitas y conmovedoras que le han dedicado a Chanel.

La que fuera representante de España en 2013 quiso ponerse en la piel de la joven con estas preciosas palabras. "Hoy te he tenido muy presente porque he revivido un dolor que, supongo, es similar al que de alguna manera debes estar sintiendo. El dolor que generó aquella desproporcionada ola de odio que recayó sobre nosotros tras nuestra participación en el que festival en el que nos representarás este año", comenzaba el texto en apoyo a Terrero.

"Nuestra actuación no cumplió las expectativas de mucha gente, tampoco las mías/nuestras. Cuando estás asimilando eso, en un estado de total fragilidad, sentir a la muchedumbre en la plaza del pueblo pidiendo tu cabeza no es, ni mucho menos, plato de buen gusto" confesaba la grancanaria para seguir mostrándole su apoyo a la artista.

"El odio no es el camino ni la solución. Se puede mostrar una opinión o desacuerdo desde el amor. Y no, en el precio de la fama no todo vale" reconoce la artista a través de su texto para lanzarle un claro mensaje a su compañera de profesión. "No te tomes de manera personal nada de esto. Tú eres mucho más que la opinión pública, que un certamen, que una canción y que una puntuación. Que nada te quiebre, porque así como ellos se irán a buscar un nuevo lugar donde lanzar su basura mañana, ajenos al daño ocasionado, tú te quedas contigo y te necesitas fuerte e indestructible (...) Que nadie te apague. Suerte en Eurovisión y en todo lo que te propongas", finaliza.