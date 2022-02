Anabel Pantoja y Omar Sánchez, el grancanario que le robó el corazón a la sevillana, han anunciado su divorcio y las reacciones del entorno de la sobrina de Isabel Pantoja al fin de su relación no se han hecho esperar.

Un auténtico terremoto mediático se desató el pasado domingo después de que Socialité soltase la bomba y Viva la Vida confirmase la noticia: la influencer y 'el negro' han tomado caminos diferentes.

Un nuevo rumbo que ambos han decidido emprender por separado porque, como ha confesado la protagonista del sonado divorcio, "hay un momento en el que veo que no avanzo ni para arriba ni para abajo. No es que Omar me quede pequeño porque él es un gran hombre y a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo, pero he visto todo muy dormido".

Poco más de 24 horas pasaron cuando la sevillana y el grancanario confirmaron la ruptura entre ambos, al no poder esconder más algo que era evidente. Los que, sin embargo, no se esperaban en absoluto esta noticia que está copando todas las portadas y titulares de las ultimas horas fueron las personas que ocupan el núcleo duro y más cercano de la polifacética colaboradora de Sálvame.

¿A qué personas del entorno de Anabel Pantoja le ha cogido por sorpresa la separación de la pareja? ¿Qué opina Isabel Pantoja?

Desconcierto generalizado

La propia Anabel confesó que Belén Esteban, su gran amiga, era de las únicas personas que sabían el trance que estaba pasando la joven influencer. "Un matrimonio es sacrificio y generosidad y a veces tienes que luchar con cosas, que aunque quieras, no van a funcionar", dijo Belén en apoyo a su amiga.

Su primo Kiko Rivera también rompió su silencio sobre el fin del matrimonio de Anabel y Omar y, contra todo pronóstico, tuvo un pequeño acercamiento a su prima. "Yo a Omar le tengo muchísimo cariño, a mi prima en verdad también y me da mucha pena" dijo durante su aparición en Secret Story.

La hermana de Kiko, Isa Pantoja, también le envió un mensaje cargado de cariño a su prima en el que le reconocía que "sé que querías hablar conmigo, y ahora sé que es de esto, perdóname, estoy con los exámenes".

Pero, ¿cuál ha sido la reacción de Isabel Pantoja? Anabel se ha encargado de despejar las dudas. "Quería que mi tía se enteraran por mí, no quiero preocupar a mi tía. Quería hablar con ella en persona" ha reconocido la joven asegurando de esta forma que se estaría enterando por la televisión.