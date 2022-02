Isa Pantoja rechaza el perdón de Kiko Rivera y se abre la guerra entre unos hermanos a los que les va a costar olvidar lo ocurrido.

Los hijos de Isabel Pantoja protagonizan su enésima disputa pública y, esta vez, ha sido provocada (aun sin descubrir si a conciencia o no) por el hijo de la tonadillera.

Sus deplorables declaraciones a la revista Lecturas en las que el DJ hablaba de un oscuro momento en la vida de su hermana generaron una masiva oleada de críticas que incluso terminó con el veto por parte de Mediaset España al hermano de Isa Pantoja.

Una entrevista que le ha costado a Kiko Rivera su imagen pública porque el calibre y el contenido de sus declaraciones no ha sido secundado por nadie. Ni siquiera por su propia mujer, Irene Rosales, quien ha permanecido en silencio y no ha compartido ninguna palabra con la prensa ante las innumerables críticas que está recibiendo su marido.

Isa Pantoja, la gran damnificada de toda esta situación junto a su madre Isabel Pantoja, se vio obligada a tomar una decisión que jamás pensó que fuese a poner en marcha. La joven estudiante de derecho y colaboradora de Ana Rosa ha reconocido que está destrozada y que, inmersa en plenos exámenes, le cuesta concentrase por "el brutal ataque en el que ha salido en su contra".

Además, Chabelita ha compartido en su intervención en Ya son las ocho que su hermano se ha puesto en contacto con ella para pedirle disculpas.

¿Qué ha respondido Isa Pantoja?

"Mejor que no me hubiera dicho nada"

Isa Pantoja ha confesado que sí que ha recibido un mensaje de Whatsapp de su hermano en el que el DJ le pedía disculpas pero que, para ella, ya no tienen validez después de lo ocurrido.

"He recibido un mensaje por whatsapp pero para decir lo que me ha dicho, mejor que no me hubiera dicho nada. El perdón que me ha hecho a mí no sé si es el perdón porque se arrepiente de haberlo contado, por la presión y todo, ahora por la noche… que ya es jueves, o por lo que cuenta", decía la joven a Sonsoles Ónega.

"Yo creo que él no se ha dado cuenta de lo que hace es bastante grave. Yo creo que ese es el perdón el que yo me espero". Además Isa confesaba que, a estas alturas, ya no necesita su perdón y que "es como si no lo hubiera recibido, de verdad".