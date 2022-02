Anabel Pantoja y Omar Sánchez atraviesan su peor momento como expareja. Es más, desde que anunciaran su separación definitiva han salido a la luz terceras personas que han podido romper definitivamente este matrimonio. En un primer momento todo apuntaba a que la sobrina de Isabel Pantoja habría comenzado una relación sentimental. Algo que la sobrina de Isabel Pantoja ha negado. Ahora, en Sálvame se desvela una presunta deslealtad del grancanario en su despedida de soltero. Rocío Amar acusa en 'Sálvame' al que todavía es el marido de Anabel Pantoja de intentar seducirla.

“Me pareció raro que viniera de un reservado a una piscina básica, por algo viene”, decía Rocío, insinuando que Omar intentó ligar con ella: “Se puso para una foto y se da la vuelta y dice ‘la rubia esta me sobra’ y digo '¿Estas confianzas?”

Pero hubo más y es que al rato habría regresado junto a un amigo: “Él nunca me dijo que estaba de despedida de soltero, me dijo que estaba de fiesta. Volvió y me preguntó qué iba a hacer luego y que si me quería ir a una villa, que él se iba a una villa después”.

Sin embargo, ella le respondió que tenía que estar con su hijo y él habría insistido: “Dijo anda, ven. No seas tonta y lo pasamos bien (…) Yo entendía a lo que iba. Y me dice: ‘Rubia, no me puedes decir que no tal es que uf, uf, me vuelves loco”.

Asegura que usó todos los comentarios eran para “seducirla”, pero se fue y él habría empezado a darle “me gusta” a sus fotos para incitarla a escribir: “Me escribió un amigo suyo para preguntarme… Yo te soy sincera el tío quería fo… sí o sí”.

Implicada en la infidelidad de Jesé a Aurah

A finales de 2020, Rocío Amar estuvo implicada en un culebrón a tres bandas con Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez, en el que la que ahora es la prometida del futbolista de la UD Las Palmas irrumpía en la casa donde se encontraban ambos acusándolos de "ponerle los cuernos". Los hechos se filtraron en un vídeo que se convirtió en viral.

“Al que le interesaba que se saque este vídeo es al propio Jesé. Me había bloqueado de Whatsapp, pero como es muy tonto me escribe por Instagram y me dice que le interesa que todo esto salga para que se vea lo loca que está Aurah”, aseguró Amar sobre la filtración del vídeo, que asegura habría sido cosa del deportista a mala fe.

Según añade también Rocío, conocía a Jesé porque este “tenía muy buena relación con el padre de mi hijo”, Cristian Cedrés, con el que había coincidido en las categorías inferiores del Real Madrid. Después de pasar la primera noche con él, la joven asegura que recibió un mensaje de Aurah para verla y que tuvo que mentirle.

Más tarde, la propia Amar aseguró haber tenido un affaire con el futbolista e insinuó que podría estar embarazada del crack amarillo al detallar que éste no usa condón. Una insinuación que meses después descartó al asegurar que había perdido al hijo que esperaba de él.