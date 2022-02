Olga Moreno ha vuelto al ruedo mediático y lo ha hecho en la semana grande de la moda de Sevilla.

La ex pareja de Antonio David Flores reapareció ante los medio de comunicación para apoyar a su amiga Raquel Bollo en su primer desfile como diseñadora de moda flamenca en SIMOF.

Moreno, que lleva unos meses apartada de los focos, no podía faltar en esta importante cita para su amiga pero sabía que su aparición iba a causar un tremendo revuelo ya que todos quieren saber en qué punto y cómo se encuentra el corazón de la ganadora de Supervivientes 2021.

Desde que se anunciase su separación de Antonio David Flores y después de que se confirmase la nueva relación del padre de Rocío Flores con la la periodista Marta Riesco, Olga Moreno ha preferido adoptar el perfil más bajo posible para capear el temporal como mejor pudiese.

Sin embargo, durante su presencia en SIMOF, una horda de periodistas acompañaron a la ex mujer del colaborador televisivo hasta la entrada del recinto mientras le lanzaban todas las preguntas que aún siguen sin respuesta sobre su relación.

Además, la ganadora del reality de supervivencia despejó la incógnita sobre los últimos rumores que apuntan a una reconciliación con Antonio David Flores.

Mutismo absoluto

Ni la más incómoda de las preguntas consiguió romper con el férreo silencio de Olga Moreno, que no paró de agradecer a los periodistas su preocupación por ella y por su estado anímico. "Gracias, pero no voy a decir nada. Os respeto muchísimo pero no voy a decir nada", repetía como un mantra Olga.

Pero, para sorpresa de todos, lo que sí que aclaró la ex mujer de Antonio David es que, por ahora, no piensa hacer ningún reportaje ni dar ninguna exclusiva para contar su experiencia y que no quiere ni oír hablar de retomar una relación con el que fuera su marido.